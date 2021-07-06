Главные новости понедельника и ночи: J&J, первые COVID-сертификаты в "Дии"

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против COVID-19, в приложении "Дия" появились первые сертификаты о вакцинации - актуальные новости 5 июля.

О J&J

МЗ зарегистрировал вакцину Johnson & Johnson против COVID-19 для экстренного медицинского применения - для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

Разрешение на использование этой вакцины дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и др.

О COVID-сертификатах

В приложении "Дия" появились первые сертификаты о вакцинации от COVID - их получили люди, которые записывались на бета-тестирование услуги.

Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных. В июле планируется запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел.

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