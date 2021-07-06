Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости понедельника и ночи: J&J, первые COVID-сертификаты в "Дии"

Вторник, 6 июля 2021, 08:00

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против COVID-19, в приложении "Дия" появились первые сертификаты о вакцинации - актуальные новости 5 июля.

О J&J

МЗ зарегистрировал вакцину Johnson & Johnson против COVID-19 для экстренного медицинского применения - для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

Разрешение на использование этой вакцины дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и др.

О COVID-сертификатах

В приложении "Дия" появились первые сертификаты о вакцинации от COVID - их получили люди, которые записывались на бета-тестирование услуги.

Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных. В июле планируется запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел.

О других важных новостях

Обвал части путепровода на проспекте Победы произошел из-за повреждения, которое несколько дней назад вызвал грузовик, врезавшийся в мост.

Вертолет Ingenuity совершил девятый полет над поверхностью Марса, который сейчас является самым длинным из всех ранее выполненных.

5 июля на Донбассе погиб майор Богдан Бродовский, заместитель начальника тыла логистики 93 ОМБр Холодный Яр.

Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech COVID-19 в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний.

Министерство культуры внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Дело "вагнеровцев": ВСК хочет официально услышать СБУ и Порошенко

Из-за учения Sea Breeze россияне "запускали" ракеты С-400

Мужчину расстреляли в центре Стрыя: полиция объявила спецоперацию – СМИ

В Беларуси запретили телеканал "Квартала 95" і не только

Зеленский ответил на петицию: Татарова увольнять не будет

Украинский спутник оказался самым выносливым, обойдя 32 конкурентов

Все новости...
Последние новости
20:22
Правление Нафтогаза получило 610 млн вознаграждения в убыточном 2020 году
20:04
Зеленский тоже должен прийти на заседание ВСК – Порошенко
19:40
Украинскую газотранспортную систему следует адаптировать для биометана и водорода - оператор
19:23
Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Ґрау идет с ТКГ – СМИ
19:13
ФСБ задержала консула Эстонии в Санкт-Петербурге
19:12
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
18:52
В Киевской мэрии взрывчатку не нашли
18:40
Исполняющий обязанности главы НСЗУ подал в отставку – СМИ
18:33
Посольство США в Киеве может возглавить Джордж Кент, он свидетельствовал против Луценко и Джулиани - СМИ
18:28
Минфин продал гособлигации на более 3 миллиарда
Все новости...