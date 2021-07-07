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Таран рассказал, какими будут новые туфли для женщин-военных

Среда, 7 июля 2021, 13:55
Таран рассказал, какими будут новые туфли для женщин-военных
Фото Минобороны

Министр обороны Андрей Таран заявил, что экспериментальные модели обуви для женщин-военных будут на шнуровке и на более низких каблуках.

Источник: Таран на заседании Кабмина 6 июля

Прямая речь: "Мы разработали на прошлой неделе уже новый образец туфель. Во-первых, они уже имеют шнурки, и это позволяет им не сваливаться с ноги во время ходьбы, плюс наличие шнуровки позволяет учитывать различную полноту стопы у людей. И во-вторых, мы сделали гораздо меньше каблук".

Детали: Министр обороны выразил надежду, что в ближайшее время смогут изготовить экспериментальную обувь в необходимом количестве для комплектования коробки женщин-военных, которые будут участвовать в параде ко Дню Независимости, и этот "вопрос будет закрыт".

По словам Тарана, если будет положительный опыт использования этой новой обуви, то ее в дальнейшем будут предоставлять всем женщинам-военным.

Предыстория:

  • 1 июля ресурс "Армия Inform" сообщил, что 24 августа на военном параде ко Дню Независимости вместе с другими подразделениями по Крещатику будет шагать женская "коробка" военнослужащих ВСУ.
  • На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием, а в этом – пойдут в парадной форме, без оружия, в туфлях на каблуках. Отмечалось, что курсантки уже месяц тренируются к параду и признаются, что в туфлях на каблуках "немного тяжелее, чем в берцах".
  • Группа народных депутатов возмутилась таким подходом и потребовала от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений за планы показать женщин-военных на параде к 30-летию независимости Украины на каблуках.
  • Народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина сообщила, что Таран в разговоре с ней заверил, что женщины-военнослужащие не будут маршировать по Крещатику на высоких каблуках. 
  • После этого Таран поручил купить экспериментальные модели обуви для женщин-военнослужащих специально для юбилейного парада.

Ирина Балачук, УП

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Темы: МинобороныТаран Андрейармияскандал
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