Таран рассказал, какими будут новые туфли для женщин-военных

Министр обороны Андрей Таран заявил, что экспериментальные модели обуви для женщин-военных будут на шнуровке и на более низких каблуках.

Источник: Таран на заседании Кабмина 6 июля

Прямая речь: "Мы разработали на прошлой неделе уже новый образец туфель. Во-первых, они уже имеют шнурки, и это позволяет им не сваливаться с ноги во время ходьбы, плюс наличие шнуровки позволяет учитывать различную полноту стопы у людей. И во-вторых, мы сделали гораздо меньше каблук".

Детали: Министр обороны выразил надежду, что в ближайшее время смогут изготовить экспериментальную обувь в необходимом количестве для комплектования коробки женщин-военных, которые будут участвовать в параде ко Дню Независимости, и этот "вопрос будет закрыт".

По словам Тарана, если будет положительный опыт использования этой новой обуви, то ее в дальнейшем будут предоставлять всем женщинам-военным.

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