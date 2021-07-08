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Европарламент предложил наказывать за коррупцию в рамках санкционного режима ЕС

Четверг, 8 июля 2021, 12:04

Европейский парламент принял резолюцию, поддерживающую режим глобальных санкций ЕС в области прав человека, но при этом призвал включить туда еще и коррупцию в качестве наказуемого преступления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕП.

В резолюции говорится, что коррупция оказывает разрушительное воздействие на состояние прав человека и часто подрывает функционирование и легитимность институтов и верховенство закона.

Но в отличие от аналогичных схем во всем мире, таких как Глобальный закон Магнитского в США, текущий Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека (GHRSR), принятый в декабре 2020 года, не включает коррупцию в связи с нарушениями прав человека как правонарушение, наказуемое ограничительными мерами.

Парламент хочет изменить это и призывает Европейскую комиссию выступить с законодательным предложением, которое расширяет сферу действия GHRSR.

Депутаты Европарламента также должны иметь возможность предлагать случаи серьезных нарушений прав человека, чтобы повысить легитимность режима санкций.

Также отмечается, что для применения санкций в рамках GHRSR необходимо будет квалифицированное большинство, а не единогласное решение.

Темы: Европарламентсанкциикоррупция
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