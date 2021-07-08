Новинский прекратил переговоры о покупке канала "Наш"

Бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что вышел из переговоров по покупке телеканала "Наш".

Источник: страница Новинского в Facebook

Детали: Новинский официально сообщил о том, что переговоры, которые велись представителями группы компаний Smart Holding относительно покупки телеканала "Наш", остановлены, и Smart Holding выходит из переговорного процесса.

Он также подчеркнул, что не намерен вести переговоры о покупке какого-либо другого средства массовой информации.

Прямая речь Новинского: "Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров".

Почему это важно: Согласно президентскому законопроекту об олигархах, одним из критериев этого статуса является "влияние на средства массовой информации".

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