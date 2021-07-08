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Новинский прекратил переговоры о покупке канала "Наш"

Четверг, 8 июля 2021, 20:27
фото: Назарий Мазилюк, УП

Бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что вышел из переговоров по покупке телеканала "Наш".

Источник: страница Новинского в Facebook

Детали: Новинский официально сообщил о том, что переговоры, которые велись представителями группы компаний Smart Holding относительно покупки телеканала "Наш", остановлены, и Smart Holding выходит из переговорного процесса.

Он также подчеркнул, что не намерен вести переговоры о покупке какого-либо другого средства массовой информации.

Прямая речь Новинского: "Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров".

Почему это важно: Согласно президентскому законопроекту об олигархах, одним из критериев этого статуса является "влияние на средства массовой информации".

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Предыстория: 

  • В апреле 2021 года журналисты издания "Украинская правда" сообщили о намерении Новинского купить телеканал "Наш", но он публично это не комментировал, только отрицал, что его финансирует.
  • Позже Новинский подтвердил, что ведет переговоры о покупке телеканала "Наш" у бывшего депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.
  • 7 июля он рассказал, что "в ближайшие неделю-две" закончатся переговоры, и тогда станет понятно, будет он покупать телеканал "Наш" или нет.
  • Новинский – олигарх, один из ближайших бизнес-партнеров Рината Ахметова и 8-й в списке самых богатых украинцев в рейтинге журнала Forbes. В прошлом году его состояние оценили в 810 миллионов долларов, а в этом – в 1,4 миллиарда долларов.

Украинская правда
Темы: НовинскийтелевидениеВерховная Рада
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