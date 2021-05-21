Медведчука оставили под домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в государственной измене куму Путина, одному из лидеров "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

Источник: заседание суда

Детали: Суд не удовлетворил апелляционные жалобы как адвокатов, так и прокуроров. Первые просили отменить любую меру пресечения, сторона обвинения – содержание под стражей с альтернативой залога в 300 миллионов гривен.

Постановление не подлежит обжалованию. Таким образом Медведчук будет находиться под домашним арестом до 10 июля 2021 года.

Также суд отказался отпустить нардепа на поруки 26 его коллег по фракции.

В то же время, Медведчук ожидаемо заявил, что не согласен с решением суда, а его адвокаты будут делать все возможное, чтобы обжаловать такие действия. Однако важно, что решение обжалованию не подлежит.

Его коллега нардеп Юрий Бойко, который принимал его на поруки и присутствовал на заседании, заявил, что круглосуточный домашний арест по крайней мере лучше содержания под стражей. "Это вселяет надежду на будущее", – сказал Бойко.

Медведчук также сказал, что решил не общаться со своим другом Тарасом Козаком. Последний тоже проходит по этому делу вместе с ним. Кум Путина объяснил это тем, что одним из условий его меры пресечения является запрет на общение с конкретным перечнем лиц, который должна предоставить прокуратура. Однако, утверждает нардеп, у него этого списка нет. Но, чтобы избежать любой опасности, он решил не общаться с Козаком.

Что предшествовало: Несколько десятков молодых людей в черной одежде собрались возле Апелляционного суда Киева на улице Соломенской, 2А, который 21 мая рассматривает апелляции защитников и прокуратуры на домашний арест председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене.

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