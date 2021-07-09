Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Более 40% украинцев не знают, где Бабий Яр - опрос

Пятница, 9 июля 2021, 15:11

Около 44% опрошенных украинцев не знают, где находится урочище Бабий Яр, в котором нацистские войска в 1941-1943 годах проводили массовые расстрелы евреев и представителей других национальностей.

Источник: опрос, проведенный с 1 по 7 июня Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2021 года по заказу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

Детали: 55% опрошенных знают, что Бабий Яр находится в Киеве, а 26% признались, что им неизвестно его местонахождение. Еще 18% респондентов назвали другой город. Точными были жители центральных областей (68%).

Около трети опрошенных в западных, южных областях и на Донбассе не смогли дать ответа.

 

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего в рамках исследования было проведено 2003 интервью.

Предыстория:

В июне Мемориальный центр "Бабий Яр" представил планы к празднованию 80-летия трагедии.

Украинская правда
Темы: Бабий Яристория
powered by lun.ua
Главное сегодня

Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США

видеоНа Киевщине мужчина ударил полицейского и разбил стекло служебного авто

В России новый максимум смертей от коронавируса

Пограничники не подтвердили заявление Моргенштерна, что он в Украине

Под Киевом поезд сошел с рельсов, пассажирские рейсы задерживаются

Одного из самых влиятельных "воров в законе" отпустили из-под стражи

Все новости...
Бабий Яр
Фукс из-за санкций уходит с Набсовета комплекса "Бабий Яр"
Зеленский присвоил пожизненные стипендии украинцам, которые спасали евреев во время Холокоста
Главы еврейских общин просят Киевсовет поддержать проект мемориала в Бабьем Яру
Последние новости
15:27
В ЕС хотят создать отдельный орган для борьбы с отмыванием денег - СМИ
15:06
Аналитики о миллионных наградах в Нафтогазе: были выплаты по еще не достигнутым целям
15:00
Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США
14:50
За три года стало вдвое больше готовых сообщить о попытке получения взятки
14:34
Киевский фуникулер закрывают на ремонт
14:05
Во Франции штамм "Дельта" составляет уже более половины заражений
13:48
В Мелитополе умер пострадавший от взрыва на предприятии
13:32
Учения Sea Breeze официально завершились
13:21
В Польше участились случаи неявки на вторую дозу прививки от COVID
12:59
видеоНа Киевщине мужчина ударил полицейского и разбил стекло служебного авто
Все новости...