Более 40% украинцев не знают, где Бабий Яр - опрос

Около 44% опрошенных украинцев не знают, где находится урочище Бабий Яр, в котором нацистские войска в 1941-1943 годах проводили массовые расстрелы евреев и представителей других национальностей.

Источник: опрос, проведенный с 1 по 7 июня Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2021 года по заказу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

Детали: 55% опрошенных знают, что Бабий Яр находится в Киеве, а 26% признались, что им неизвестно его местонахождение. Еще 18% респондентов назвали другой город. Точными были жители центральных областей (68%).

Около трети опрошенных в западных, южных областях и на Донбассе не смогли дать ответа.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего в рамках исследования было проведено 2003 интервью.

Предыстория:

В июне Мемориальный центр "Бабий Яр" представил планы к празднованию 80-летия трагедии.