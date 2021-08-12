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"Совковость" в прошлом: министр обороны о параде ко Дню Независимости

Четверг, 12 августа 2021, 17:03
Фото: Минобороны

Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отходит от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом.

Источник: Таран на репетиции парада ко Дню Независимости, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Очень символично, что в этом году 30-ю годовщину независимости мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования и в частности военного парада, как отдельного элемента, этого празднования на Крещатике будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам".

Детали: В общем, в праздничном параде примут участие около 5 тысяч представителей сектора безопасности и обороны. Большинство военных, по словам министра, участники боевых действий.

Также не будет техники, которая могла бы повредить дорожное покрытие.

Всех военных, будут шагать по Крещатику, отметят нагрудным знаком "Участник парада". 

Что предшествовало: Госпредприятие "Завод имени Малышева" изготовило танк "Оплот", заказанный ГК "Укрспецэкспорт", он примет участие в параде ко Дню Независимости.

3 августа на взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция парадных расчетов.

Украинская правда
Темы: День НезависимостиТаран Андрей
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