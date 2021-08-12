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"Совковість" в минулому: міністр оборони про парад до Дня Незалежності

Четвер, 12 серпня 2021, 17:03
Фото: Міноборони

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна відходить від радянської системи організації парадів, залишаючи "совковість" в минулому. 

Джерело: Таран на репетиції параду до Дня Незалежності, цитує "Інтерфакс-Україна" 

Пряма мова: "Дуже символічно, що в цьому році на 30-ту річницю незалежності ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо "совковість" в минулому. 

В цьому році сценарій проведення всього святкування і зокрема військового параду, як окремого елемента, цього святкування на Хрещатику буде іншим. Вперше за роки незалежності України не буде об'їзду військ, привітання кожної коробки окремо. Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності натовських стандартів".

Деталі: Загалом, у святковому параді візьмуть участь близько 5 тисяч представників сектору безпеки і оборони. Більшість військових, за словами міністра, учасники бойових дій. 

Також не буде техніки, яка б могла пошкодити дорожнє покриття. 

Всіх військових, які будуть крокувати по Хрещатику, відзначать нагрудним знаком "Учасник параду". 

Що передувало: 3 серпня на злітній смузі ДП "Антонов" відбулася перша репетиція парадних розрахунків.

Держпідприємство "Завод імені Малишева" виготовило танк "Оплот", замовлений ДК "Укрспецекспорт", він візьме участь у параді до Дня Незалежності.

Теми: День НезалежностіТаран Андрій


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