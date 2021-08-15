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Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский взял дело под личный контроль

Воскресенье, 15 августа 2021, 19:21
Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский взял дело под личный контроль

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет контролировать ход дела о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Источник: глава государства в Facebook

Детали: Мэра Кривого Рога Константина Павлова днем ​​в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым в собственном доме.

Президент сообщил, что уже в понедельник заслушает доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти мэра.

Зеленский подтвердил, что Павлова нашли мертвым с огнестрельным ранением на веранде собственного дома.

Прямая речь: "Уголовное производство открыто безотлагательно. На месте находятся руководитель полиции Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и все необходимые специалисты.

Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед громадой Кривого Рога. Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова".

Справка: Выборы мэра Кривого Рога проходили в декабре 2020-го. Президент Владимир Зеленский призвал жителей города прийти на избирательные участки, чтобы выбрать достойного мэра.

Тогда во втором туре за пост городского головы боролись кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель ОПЗЖ Константин Павлов. Тогдашний мэр Кривого Рога Юрий Вилкул решил сняться со второго тура выборов ссылаясь на состояние здоровья и призвал отдать голоса за Павлова. Именно он в итоге и победил.

Знать больше: Ахметов, Зеленский, Вилкул и Кривой Рог. Что происходило на выборах на малой родине президента

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Кривой РогЗеленскийместная власть
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