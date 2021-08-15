Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский взял дело под личный контроль

Воскресенье, 15 августа 2021, 19:21

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет контролировать ход дела о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Источник: глава государства в Facebook

Детали: Мэра Кривого Рога Константина Павлова днем ​​в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым в собственном доме.

Президент сообщил, что уже в понедельник заслушает доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти мэра.

Зеленский подтвердил, что Павлова нашли мертвым с огнестрельным ранением на веранде собственного дома.

Прямая речь: "Уголовное производство открыто безотлагательно. На месте находятся руководитель полиции Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и все необходимые специалисты.

Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед громадой Кривого Рога. Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова".

Справка: Выборы мэра Кривого Рога проходили в декабре 2020-го. Президент Владимир Зеленский призвал жителей города прийти на избирательные участки, чтобы выбрать достойного мэра.

Тогда во втором туре за пост городского головы боролись кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель ОПЗЖ Константин Павлов. Тогдашний мэр Кривого Рога Юрий Вилкул решил сняться со второго тура выборов ссылаясь на состояние здоровья и призвал отдать голоса за Павлова. Именно он в итоге и победил.

Знать больше: Ахметов, Зеленский, Вилкул и Кривой Рог. Что происходило на выборах на малой родине президента

Напомним:

Украинская правда
Темы: Кривой РогЗеленскийместная власть
powered by lun.ua
Главное сегодня

УточненоУкраинский самолет вывез 80 человек с Афганистана

фото, видеоТалибы заняли президентский дворец и готовятся провозгласить Исламский эмират

В полиции назвали три версии гибели мэра Кривого Рога

Президент Афганистана объяснил, почему выехал из страны

видеоВолонтеры нашли ребенка, потерявшегося на Говерле

Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский взял дело под личный контроль

Все новости...
Кривой Рог
В ОПЗЖ считают, что мэра Кривого Рога убили
Задержан "смотрящий" за родным городом Зеленского
Взрыв гранаты в Кривом Роге: кроме военного, ранены трое полицейских
Последние новости
03:49
"Война в Афганистане закончилась" – представитель "Талибана"
02:53
В России горит 1,5 миллиона га леса
02:18
Жертвами землетрясения на Гаити стали почти 1 300 человек
01:35
США дополнительно направляют в Афганистан тысячу военных
00:55
Наводнение в Турции: число погибших возросло до 64 человек
00:17
УточненоУкраинский самолет вывез 80 человек с Афганистана
23:56
видео, фотоВ аэропорту Кабула отменили все коммерческие рейсы, слышны выстрелы
23:18
В Чернобыльскую зону отчуждения возвращаются туристы
22:49
видеоНа Одесчине произошел пожар в порту
22:23
фото, видеоТалибы заняли президентский дворец и готовятся провозгласить Исламский эмират
Все новости...