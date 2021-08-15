В ОПЗЖ считают, что мэра Кривого Рога убили

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Вадим Рабинович написал, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был убит.

Источник: его заявление в Facebook

Прямая речь: "Сегодня на пороге своего дома убит один из лидеров нашей партии (ОПЗЖ - УП). Как сопредседатель партии в которой состоял Павлов, я требую от правоохранительных органов создания группы, которая в ближайшие дни ответит нам, кто убил Константина Павлова".

Детали: Рабинович считает, что версия о самоубийстве Павлова является "заведомой ложью".

Предыстория: В воскресенье, 15 августа, в селе Вольное, что под Кривым Рогом, нашли тело мужчины в луже крови, рядом лежало ружье. Умерший – мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Выборы мэра Кривого Рога проходили в декабре 2020-го. Президент Владимир Зеленский призвал жителей города прийти на избирательные участки, чтобы выбрать достойного мэра.

Тогда во втором туре за пост городского головы боролись кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель ОПЗЖ Константин Павлов. Тогдашний мэр Кривого Рога Юрий Вилкул решил сняться со второго тура выборов ссылаясь на состояние здоровья и призвал отдать голоса за Павлова. Именно он в итоге и победил.

Знать больше: Ахметов, Зеленский, Вилкул и Кривой Рог. Что происходило на выборах на малой родине президента