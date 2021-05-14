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Украину превращают на "антироссию" – Путин

Пятница, 14 мая 2021, 14:58
Украину превращают на антироссию – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что неизвестные стараются якобы превратить Украину в антипод России.

Источник: Путин на совещании с членами Совбеза

Прямая речь Путина: "Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то "антироссию", в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости".

Детали: Путин также прокомментировал ситуацию со своим кумом, главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Он говорит, что "западные партнеры никак не реагируют" на это, а сам подозрение Медведчуку назвал "очевидной зачисткой политического поля".

Что было раньше:

  • В конце марта Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" начала стягивать войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. Кроме того, Россия завезла на оккупированные территории востока Украины около 250 своих военнослужащих и более 2000 тонн горючего, также РФ усиливала контроль за военным имуществом в ОРДЛО.
  • Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".
  • США и лидеры многих европейских стран призвали Россию снизить градус напряженности и отвести войска.
  • 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отмечал, что говорить о том, что Россия отведет все свои войска от границ Украины, рано.

Украинская правда
Темы: УкраинаПутин
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