Президент России Владимир Путин заявил, что неизвестные стараются якобы превратить Украину в антипод России.

Источник: Путин на совещании с членами Совбеза

Прямая речь Путина: "Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то "антироссию", в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости".

Детали: Путин также прокомментировал ситуацию со своим кумом, главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Он говорит, что "западные партнеры никак не реагируют" на это, а сам подозрение Медведчуку назвал "очевидной зачисткой политического поля".

Что было раньше: