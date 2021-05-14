Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украину превращают в антироссию – Путин

Пятница, 14 мая 2021, 14:58

Президент России Владимир Путин заявил, что неизвестные стараются якобы превратить Украину в антипод России.

Источник: Путин на совещании с членами Совбеза

Прямая речь Путина: "Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости".

Детали: Путин также прокомментировал ситуацию со своим кумом, главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Он говорит, что "западные партнеры никак не реагируют" на это, а сам подозрение Медведчуку назвал "очевидной зачисткой политического поля".

Что было раньше: В Кремле сообщили, что смотрят, как развивается ситуация вокруг Медведчука, но не собираются вмешиваться.

Украинская правда
Темы: УкраинаПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин прокомментировал домашний арест своего кума Медведчука

Правительство установило временное госрегулирование цен на топливо – СМИ

Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

На Медведчука надели браслет контроля

Зеленский говорит, что Медведчука "деолигархизировали" – и продолжение следует

видео Израильская армия провела крупнейшую операцию в Газе: 160 самолетов и 450 ракет

Все новости...
Украина
Въезд в Грецию для туристов из Украины пока закрыт – посольство
В Украине впервые отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев
Польские компании просят правительство о вакцинации работников из Украины
Последние новости
14:58
Украину превращают в антироссию – Путин
14:54
В Николаеве убит известный историк-краевед, исследователь Холокоста
14:41
В Украине всплеск попыток суицида и насилия среди детей
14:41
Апелляционный суд стал на сторону Венедиктовой в иске против УП и ЦПК
14:36
Путин прокомментировал домашний арест своего кума Медведчука
14:14
У Кремле говорят, что наблюдают за ситуацией с Медведчуком
14:03
Въезд в Грецию для туристов из Украины пока закрыт – посольство
13:52
фото, видеоИностранец пытался провезти в Украину кокаин на 11,5 миллиона
13:47
Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на новые территории
13:46
Кличко настаивает, что обыски в Киеве - "большая спецоперация" против него
Все новости...