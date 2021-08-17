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Инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни уберут

Вторник, 17 августа 2021, 22:23
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Организаторы согласились убрать скандальную инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни, а съемки проведут в другом месте.

Источник: сообщение Украинского института национальной памяти

Детали: В Институте нацпамяти рассказали, что после общения со всеми причастными сторонами организаторы согласились убрать конструкции и перенести съемки в другое место.

Там добавили, что инсталляция была частью исторической художественно-театральной постановки, которая должна была коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.

Что предшествовало: В Музее Майдана заявили, что организатором мероприятий к годовщине независимости является Минкульт, а согласование советской инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни должна была предоставить Киевская городская государственная администрация. 

В Офисе президента заявляют, что не занимались вопросом установки декораций на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко не мог не знать о запланированных съёмках с ними. 

В КГГА отреагировали на позицию ОП, сообщив, что организаторы мероприятия в мэрию не обращались и не координировали свои действия.

Предыстория:

  • 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации, отсылающие к советским временам, как то автоматы с газированной водой и квартира-"хрущевка". На месте событий сообщили, что это съемки проекта ко Дню Независимости.
  • В соцсетях начали возмущаться инсталляцией советской квартиры на месте гибели героев Революции Достоинства.
  • Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место событий и заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзом" неуместны, КГГА не имеет к этому отношения и инсталляцию демонтируют.
  • Представители "Национального корпуса" сломали часть декораций из советского прошлого, их остановила полиция.
  • Собеседник УП в Офисе президента пояснил, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировали сделать инсталляцию с экскурсом в историю Украины разных времен. После волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".
  • Накануне Виталий Кличко называл обыски правоохранителей по делу Подольского моста и по другим производствам политически мотивированным давлением на столичную власть.

Украинская правда
Темы: Майдан
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