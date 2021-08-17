Инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни уберут

Организаторы согласились убрать скандальную инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни, а съемки проведут в другом месте.

Источник: сообщение Украинского института национальной памяти

Детали: В Институте нацпамяти рассказали, что после общения со всеми причастными сторонами организаторы согласились убрать конструкции и перенести съемки в другое место.

Там добавили, что инсталляция была частью исторической художественно-театральной постановки, которая должна была коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.

Что предшествовало: В Музее Майдана заявили, что организатором мероприятий к годовщине независимости является Минкульт, а согласование советской инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни должна была предоставить Киевская городская государственная администрация.

В Офисе президента заявляют, что не занимались вопросом установки декораций на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко не мог не знать о запланированных съёмках с ними.

В КГГА отреагировали на позицию ОП, сообщив, что организаторы мероприятия в мэрию не обращались и не координировали свои действия.

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