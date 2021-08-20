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Пятница, 20 августа 2021, 14:57

Исландия стала еще одной страной НАТО, которая подтвердила участие в саммите Крымской платформы.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт "Лига".

"За сутки появилась еще одна страна, которая подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Это - Исландия. Член НАТО", - сказал Жовква.

По его словам, Исландия будет представлена ​​на уровне своего посла в Украине.

"Таким образом у нас сейчас есть 45 иностранных делегаций, которые будут представлены на саммите. К концу дня ожидаем еще одну страну", - добавил он.

Следует подчеркнуть, что из 30 стран НАТО свое участие в учредительном саммите Крымской платформы пока не подтвердила только Албания.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Читайте подробнее в статье: Крымская платформа: как она будет работать и каких результатов стоит ждать

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