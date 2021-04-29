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Оккупанты хотят наказать за "экоцид" и "блокаду Крыма" 12 украинцев

Четверг, 29 апреля 2021, 15:07
Оккупанты хотят наказать за экоцид и блокаду Крыма 12 украинцев
DW

Оккупационные власти Крыма просят Следственный комитет и Федеральную службу безопасности России возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины за "блокаду Крыма", в том числе водную.

Источник: "первый вице-спикер Госсовета Крыма" Ефим Фикс на заседании рабочей группы, ТАСС

Прямая речь: "Провести процессуальную проверку, возбудить уголовное дело в отношении граждан Сенченко Андрея Владиленовича, Джемилева Мустафы, Чубарова Рефата Абдурахмановича, Бабина Бориса Владимировича, Порошенко Петра Алексеевича, Ислямова Ленура Эдемовича, Сташука Василия Андреевича, Луценко Игоря Викторовича, Парасюка Владимира Зиновьевича, Путилова Андрея Станиславовича, Воробьева Александра Степановича, Кравчука Леонида Макаровича".

Детали: Следком РФ и ФСБ просят возбудить дела по статьям: "теракт", "содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористических организаций", "диверсия", "экоцид", "акт международного терроризма".

Ранее оккупанты Крыма заявляли, что подадут иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четырем украинским гражданам за ущерб, причиненный водной, энергетической, транспортной и продовольственной "блокадами" оккупированного полустрова.

Предыстория:

  • В феврале-марте 2014 года Россия оккупировала украинскую автономную республику Крым, воспользовавшись сменой власти в Киеве и прикрывшись незаконным референдумом, который прошел под наблюдением военных РФ.
  • Украина с апреля 2014 года прекратила подачу пресной воды из Днепра в Крым, хотя до этого Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Также материковая Украина прекратила транспортное сообщение с оккупированным полуостровом.
  • Крым все больше ощущает нехватку питьевой воды, в городах полуострова воду подают по графику. Российские власти ищут пути обеспечения крымчан пресной водой.
  • Президент России Владимир Путин и так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявляли о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря.
  • Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук говорил, что Киев не будет поставлять воду в Крым, пока тот оккупирован и милитаризируется. Он допускал, что вопрос воды может побудить Россию к атаке на Украину с юга.
  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина готова возить питьевую воду в аннексированный Россией Крым цистернами и бочками, как гуманитарную помощь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымводаРосcияПорошенкоКравчук
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