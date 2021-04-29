Оккупанты хотят наказать за "экоцид" и "блокаду Крыма" 12 украинцев

Оккупационные власти Крыма просят Следственный комитет и Федеральную службу безопасности России возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины за "блокаду Крыма", в том числе водную.

Источник: "первый вице-спикер Госсовета Крыма" Ефим Фикс на заседании рабочей группы, ТАСС

Прямая речь: "Провести процессуальную проверку, возбудить уголовное дело в отношении граждан Сенченко Андрея Владиленовича, Джемилева Мустафы, Чубарова Рефата Абдурахмановича, Бабина Бориса Владимировича, Порошенко Петра Алексеевича, Ислямова Ленура Эдемовича, Сташука Василия Андреевича, Луценко Игоря Викторовича, Поросюка Владимира Зиновьевича, Путилова Андрея Станиславовича, Воробьева Александра Степановича, Кравчука Леонида Макаровича".

Детали: Следком РФ и ФСБ просят возбудить дела по статьям: "теракт", "содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористических организаций", "диверсия", "экоцид", "акт международного терроризма".

Ранее оккупанты Крыма заявляли, что подадут иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четырем украинским гражданам за ущерб, причиненный водной, энергетической, транспортной и продовольственной "блокадами" оккупированного полустрова.