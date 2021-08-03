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Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти Шишова

Вторник, 3 августа 2021, 19:39
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти Шишова
Фото: УП

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти погибшего главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Источник: УП

Детали: Под зданием собралось около 200 человек. Участники скандируют "Жыве Беларусь" и "Герои не умирают, пока их помнят".

 
Фото: УП

Люди держат фото Шишова, на которых написано "Светлая память герою свободной Беларуси".

 
Фото: УП

Предыстория:

  • 2 августа в Белорусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал. На следующий день его нашли повешенным.
  • Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
  • 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым велась слежка, и что полиция об этом знала.
  • Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

Украинская правда

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Темы: Беларусь
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