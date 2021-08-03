Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти Шишова
Вторник, 3 августа 2021, 19:39
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти погибшего главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.
Источник: УП
Детали: Под зданием собралось около 200 человек. Участники скандируют "Жыве Беларусь" и "Герои не умирают, пока их помнят".
Люди держат фото Шишова, на которых написано "Светлая память герою свободной Беларуси".
Предыстория:
- 2 августа в Белорусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал. На следующий день его нашли повешенным.
- Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
- 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым велась слежка, и что полиция об этом знала.
- Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.
Украинская правда