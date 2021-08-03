Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти Шишова

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти погибшего главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Источник: УП

Детали: Под зданием собралось около 200 человек. Участники скандируют "Жыве Беларусь" и "Герои не умирают, пока их помнят".

Фото: УП

Люди держат фото Шишова, на которых написано "Светлая память герою свободной Беларуси".

Фото: УП

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