НАБУ взяло Чауса в "Феофании"

Детективы НАБУ задержали бывшего судью Николая Чауса в больнице "Феофания".

Источник: НАБУ

Дословно: "Только в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды".

Детали: Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое должен завтра рассматривать Высший антикоррупционный суд.

К тому моменту задержанный будет находиться в изоляторе временного содержания.

Сейчас это вся информация, которую в НАБУ могут сообщить учитывая тайну следствия.

Фото: НАБУ

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Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-суддю должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину закидывали украинским правоохранителям.

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