По делу Кернеса суд допросит Геращенко

Киевский районный суд Полтавы продолжит допрос свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого 24 сентября.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: На заседание 16 августа в суд явились трое из десяти вызванных свидетелей обвинения. Все трое, отвечая на вопросы прокурора и адвокатов обвиняемых, утверждали, что не видели, чтобы Кернес давал указания похитить и избить кого-либо, а охранники выполняли эти указания.

На следующем заседании 24 сентября планируется продолжить допрос свидетелей обвинения.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о том, чтобы двух свидетелей обвинения (Антона Геращенко и Андрея Васильева) допросить последними, поскольку они были участниками событий.

Напомним: Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел, которую он занимал с 2019 года (до этого занимал должность советника министра Авакова).

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