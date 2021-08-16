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По делу Кернеса суд допросит Геращенко

Понедельник, 16 августа 2021, 13:56

Киевский районный суд Полтавы продолжит допрос свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого 24 сентября.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: На заседание 16 августа в суд явились трое из десяти вызванных свидетелей обвинения. Все трое, отвечая на вопросы прокурора и адвокатов обвиняемых, утверждали, что не видели, чтобы Кернес давал указания похитить и избить кого-либо, а охранники выполняли эти указания.

На следующем заседании 24 сентября планируется продолжить допрос свидетелей обвинения.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о том, чтобы двух свидетелей обвинения (Антона Геращенко и Андрея Васильева) допросить последними, поскольку они были участниками событий.

Напомним: Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел, которую он занимал с 2019 года (до этого занимал должность советника министра Авакова).

Предыстория:

  • 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.
  • В 2015 году Геннадию Кернесу сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека, истязании и угрозе убийством. 
  • 16 декабря 2020 года Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.
  • 29 января 2021 года суд решил не закрывать дело в отношении Кернеса в связи с его смертью и продолжить рассмотрение, поскольку на этом настаивали родственники обвиняемого и защита.

Темы: КернессудГеращенко Антон
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