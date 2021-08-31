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Байден назвал эвакуацию из Афганистана "чрезвычайным успехом"

Вторник, 31 августа 2021, 22:54
Байден назвал эвакуацию из Афганистана чрезвычайным успехом
Фото с открытых источников

Президент США Джо Байден считает, что эвакуация из Афганистана стала "чрезвычайным успехом".

Источник: Байден во время брифинга, цитирует CNN и Reuters

Детали: Соответствующее заявление он озвучил во время первого публичного выступления с момента, когда США завершили вывод войск из Афганистана.

Во время брифинга президент ответил на критику касательно решения вывести войска, повторив, что он не будет продолжать эту вечную войну.

Он также поблагодарил военных, что они смогли завершить миссию без дальнейших потерь.

Что предшествовало: 31 августа Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана.

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден заявил 24 августа, что Соединенные Штаты собираются завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа.
  • В то же время, госсекретарь США Тони Блинкен отметил, что эвакуация американцев продолжится и после 31 августа.
  • 28 августа стало известно, что США начали вывод военных из аэропорта Кабула.
  • В результате теракта возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 200 человек, среди них 13 американских военных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанБайденСША
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