Байден назвал эвакуацию из Афганистана "чрезвычайным успехом"

Президент США Джо Байден считает, что эвакуация из Афганистана стала "чрезвычайным успехом".

Источник: Байден во время брифинга, цитирует CNN и Reuters

Детали: Соответствующее заявление он озвучил во время первого публичного выступления с момента, когда США завершили вывод войск из Афганистана.

Во время брифинга президент ответил на критику касательно решения вывести войска, повторив, что он не будет продолжать эту вечную войну.

Он также поблагодарил военных, что они смогли завершить миссию без дальнейших потерь.

Что предшествовало: 31 августа Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана.

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