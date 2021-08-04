У резиденции министра обороны Афганистана взорвали заминированный автомобиль
В Кабуле – столице Афганистана – неизвестные взорвали заминированный автомобиль и проникли в резиденцию министра обороны Афганистана Бисмилая Хана Мохаммади.
Источник: Xinhuanet
Детали: Представитель полиции Кабула Басир Муджахид заявил, что подробная информация о взрыве будет предоставлена после расследования.
Неизвестные боевики сначала подорвали заминированный автомобиль у резиденции министра, а после взрыва были слышны выстрелы.
По словам очевидца, после взрыва несколько нападавших проникли на территорию дома министра, и огонь продолжился.
Нападавшие также применили ручные гранаты, поскольку были слышны слабые взрывы.
Представитель Министерства обороны Фавад Аман подтвердил, что министр обороны находится в безопасности.
По некоторым данным, есть жертвы и раненые.