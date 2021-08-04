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У резиденции министра обороны Афганистана взорвали заминированный автомобиль

Среда, 4 августа 2021, 05:43
У резиденции министра обороны Афганистана взорвали заминированный автомобиль
ФОТО: Dawn

В Кабуле – столице Афганистана – неизвестные взорвали заминированный автомобиль и проникли в резиденцию министра обороны Афганистана Бисмилая Хана Мохаммади.

Источник: Xinhuanet

Детали: Представитель полиции Кабула Басир Муджахид заявил, что подробная информация о взрыве будет предоставлена после расследования.

Неизвестные боевики сначала подорвали заминированный автомобиль у резиденции министра, а после взрыва были слышны выстрелы.

По словам очевидца, после взрыва несколько нападавших проникли на территорию дома министра, и огонь продолжился.

Нападавшие также применили ручные гранаты, поскольку были слышны слабые взрывы.

Представитель Министерства обороны Фавад Аман подтвердил, что министр обороны находится в безопасности.

По некоторым данным, есть жертвы и раненые.

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Темы: Афганистанвзрыв
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