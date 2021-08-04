Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ запретила въезд в Украину белорусу-соратнику Коротких

Среда, 4 августа 2021, 15:36
фото из открытых источников

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданину Республики Беларусь Родиону Батулину.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Запрет вынесен 23 июля 2021 года на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины".

Детали: По словам Дегтяренко, Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правооохранителями, добавил спикер СБУ.

Батулин является соратником белорусса Сергея Коротких, он же известен как "Боцман" из "Азова". Организация, которую курирует Коротких, - "Белорусский дом в Украине" недавно потеряла своего главу Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве. Батулин значится заместителем главы БДУ.

"Белорусский дом в Украине" в своем Телеграмме отмечает, что Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами.

С первой информацией об обнаружении тела Шишова, он уехал обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы 4 августа, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным.

 

Напомним: Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.

Предыстория:

  • 2 августа в Белорусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал. На следующий день его нашли повешенным.
  • Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
  • Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

Украинская правда
Темы: СБУБеларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

У Фирташа забрали Запорожский титано-магниевый комбинат

В ближайшие две недели возможна вспышка COVID-19 – КШЭ

ЕС ожидает от Киева отмены практики выдачи двух заграничных паспортов

СНБО поручил КМУ возложить обязанности главы "Укрзализныци" на Кубракова

Механизм приостановления безвиза: от Киева требуют большей борьбы с коррупцией

Все новости...
СБУ
Зеленский поручил силовикам обеспечить защиту белорусам-беженцам в Украине
Чаус 50 дней был прикован к постели, применялись пытки – адвокат
Титушку Киви подозревают в хулиганстве, избиении и слежке – СБУ
Последние новости
00:58
Решение оносительно Запорожского титано-магниевого комбината Фирташа обжалуют
00:23
Белорусская спортсменка Тимановская прилетела в Варшаву
00:03
Дело Гонгадзе: судья Верховного Суда получил выговор за затягивание рассмотрения
23:15
Чауса отправили под круглосуточный домашний арест
23:00
Граната в Кабмине: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана
22:16
У Фирташа забрали Запорожский титано-магниевый комбинат
21:33
В ближайшие две недели возможна вспышка COVID-19 – КШЭ
21:17
Новости экономики: внедрение 5G задерживается, восстановленное предписание Витренко от НАПК
21:00
Новости 4 августа: мужчина с гранатой в Кабмине, первое золото Олимпиады
20:42
Жителей охваченного пожаром греческого острова эвакуировали морем
Все новости...