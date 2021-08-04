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СБУ запретила въезд в Украину белорусу-соратнику Коротких

Среда, 4 августа 2021, 15:36
СБУ запретила въезд в Украину белорусу-соратнику Коротких
фото из открытых источников

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданину Республики Беларусь Родиону Батулину.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Запрет вынесен 23 июля 2021 года на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины".

Детали: По словам Дегтяренко, Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правооохранителями, добавил спикер СБУ.

Батулин является соратником белорусса Сергея Коротких, он же известен как "Боцман" из "Азова". Организация, которую, по данным "Радио Свобода" курирует Коротких, - "Белорусский дом в Украине" недавно потеряла своего главу Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве. Батулин значится заместителем главы БДУ.

"Белорусский дом в Украине" в своем Телеграмме отмечает, что Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами.

С первой информацией об обнаружении тела Шишова, он уехал обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы 4 августа, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным.

 

Напомним: Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.

Предыстория:

  • 2 августа в Белорусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал. На следующий день его нашли повешенным.
  • Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
  • Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

Украинская правда

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Темы: СБУБеларусь
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