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В Украине начали действовать новые правила въезда

Четверг, 5 августа 2021, 09:06
В Украине начали действовать новые правила въезда
ГПСУ

В Украине 5 августа вступили в силу новые правила усиленного контроля при пересечении границы, введенные из-за распространения в мире нового штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Правила были утверждены на прошлой неделе и вступили в силу в четверг. С 5 августа пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или справки о первой прививке из курса вакцинации.

Иностранцы с видом на жительство в Украине пересекают границу беспрепятственно при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Если такие документы отсутствуют, граждане Украины и иностранцы с видом на жительство в Украине устанавливают приложение "Дома" и берут на себя обязательства начать самоизоляцию через 72 часа при отсутствии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного в течение 72 часов с момента пересечения границы.

В случае невозможности использовать приложение гражданин будет находиться в обсервации.

Приложение "Дома" не контролирует и не ограничивает передвижения пользователя первые 72 часа после пересечения границы. Оно будет контролировать самоизоляцию с третьих суток или в случае получения положительного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Для всех лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более 7 дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила пребывания на самоизоляции. В частности для них будет установлена ​​обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения.

Для иностранцев обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и один из следующих документов: отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР; отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19.

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