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Садовый пообещал квартиры трем львовянам-победителям Олимпиады

Понедельник, 9 августа 2021, 12:11
Садовый пообещал квартиры трем львовянам-победителям Олимпиады
Фото с Facebook Садового

Трое львовян, которые завоевали медали на летних Олимпийских играх в Токио, ­– Елена Старикова, Алла Черкасова и Станислав Горуна – получат от города по квартире.

Источник: сайт Львовского городского совета со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового

Прямая речь Садового: "Во Львове есть традиция: кто привозит олимпийскую медаль – получает от города квартиру. Эта норма у нас есть уже очень много лет. В этом году мы готовим для олимпийцев три квартиры".

Детали: По словам мэра, на сегодняшний день "любая олимпийская медаль критически ценная, ведь между золотом, серебром и бронзой – микроны разницы".

Он добавил, что все спортсмены "очень старались, поэтому получат примерно одинаковые квартиры".

Предыстория:

  • 8 августа в Токио (Япония) завершились ХХХІІ Олимпийские игры. По итогам соревнований трое львовских спортсменов получили медали: велогонщица Елена Старикова получила "серебро", а борец Алла Черкасова и каратист Станислав Горуна завоевали по "бронзе".
  • В общем Украина получила 19 медалей на Олимпиаде.
  • 7 августа украинка Ярослава Магучих завоевала "бронзу" на Олимпиаде в финале женских прыжков в высоту. "Золото" взяла представительница ОКР Мария Ласицкене. После соревнований Магучих и Ласицкене обнялись. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях. Она также подтвердила, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ.  Горуна встал на защиту Магучих, заявив, что спорт вне политики.
  • В июле Пустомытовский райсуд Львовской области арестовал земельные участки, которые в 2019 году тогдашний председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский выделил в собственность четырем известным спортсменам, поскольку они находятся в собственности других людей.

Украинская правда
Темы: ЛьвовОлимпиаданедвижимость
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