Садовый пообещал квартиры трем львовянам-победителям Олимпиады

Трое львовян, которые завоевали медали на летних Олимпийских играх в Токио, ­– Елена Старикова, Алла Черкасова и Станислав Горуна – получат от города по квартире.

Источник: сайт Львовского городского совета со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового

Прямая речь Садового: "Во Львове есть традиция: кто привозит олимпийскую медаль – получает от города квартиру. Эта норма у нас есть уже очень много лет. В этом году мы готовим для олимпийцев три квартиры".

Детали: По словам мэра, на сегодняшний день "любая олимпийская медаль критически ценная, ведь между золотом, серебром и бронзой – микроны разницы".

Он добавил, что все спортсмены "очень старались, поэтому получат примерно одинаковые квартиры".

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