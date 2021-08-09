Лукашенко о смерти беларуса Шишова: Всех не перевешаешь
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Беларусского дома в Украине Виталий Шишов был для Беларуси никем, но Украина должна расследовать его смерть и дать ответ, кто и как повесил гражданина Беларуси.
Источник: Лукашенко на пресс-конференции 9 августа
Прямая речь Лукашенко: "Ну, вот как его фамилия – который повесился? – Шишов. Ну вот слушайте, кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну, ладно я президент – я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале 3-4 человека только его и знали. Он для нас был ну просто никто".
Детали: По словам Лукашенко, никто из Беларуси не шел бы его вешать, потому что "ну, повесили одного – завтра будет такой другой, всех же не перевешаешь".
Он добавил, что не понимает, "зачем в Украине развивают вот это все".
Лукашенко заявил, что Шишов находился в Украине "и его поддерживали спецслужбы Украины", и "повесился или его повесили" на территории Украины, поэтому Украина должна расследовать его смерть и предоставить Беларуси "ответ, кто повесил и как повесил гражданина Беларуси".
Он добавил, что если обвиняют его, то пусть предоставят факты.
Прямая речь Лукашенко: "Факты на стол! Когда был там Лукашенко? С какой веревкой он туда приехал? Зачем он его повесил? Что ж вы меня упрекаете? Убийцу нашли. Нам хватает и без Шишова с кем разбираться".
Предыстория:
- 2 августа в Белорусском доме в Украине (эту организацию курирует Сергей Коротких, известный как "Боцман" из "Азова") сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал. На следующий день его нашли повешенным.
- Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
- 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым велась слежка, и что полиция об этом знала.
- Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.