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Лукашенко о смерти беларуса Шишова: Всех не перевешаешь

Понедельник, 9 августа 2021, 13:21
Скриншот из видеотрансляции РБК

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Беларусского дома в Украине Виталий Шишов был для Беларуси никем, но Украина должна расследовать его смерть и дать ответ, кто и как повесил гражданина Беларуси.

Источник: Лукашенко на пресс-конференции 9 августа

Прямая речь Лукашенко: "Ну, вот как его фамилия – который повесился? – Шишов. Ну вот слушайте, кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну, ладно я президент – я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале 3-4 человека только его и знали. Он для нас был ну просто никто".

Детали: По словам Лукашенко, никто из Беларуси не шел бы его вешать, потому что "ну, повесили одного – завтра будет такой другой, всех же не перевешаешь".

Он добавил, что не понимает, "зачем в Украине развивают вот это все".

Лукашенко заявил, что Шишов находился в Украине "и его поддерживали спецслужбы Украины", и "повесился или его повесили" на территории Украины, поэтому Украина должна расследовать его смерть и предоставить Беларуси "ответ, кто повесил и как повесил гражданина Беларуси".

Он добавил, что если обвиняют его, то пусть предоставят факты.

Прямая речь Лукашенко: "Факты на стол! Когда был там Лукашенко? С какой веревкой он туда приехал? Зачем он его повесил? Что ж вы меня упрекаете? Убийцу нашли. Нам хватает и без Шишова с кем разбираться".

Предыстория:

  • 2 августа в Белорусском доме в Украине (эту организацию курирует Сергей Коротких, известный как "Боцман" из "Азова") сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал. На следующий день его нашли повешенным.
  • Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди. 
  • 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым велась слежка, и что полиция об этом знала.
  • Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

Ирина Балачук, УП
Темы: БеларусьЛукашенко
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