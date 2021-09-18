Жителям ОРДЛО, свезенным в Ростовскую область на голосование, раздают паспорта РФ
В Ростовской области гражданам Украины, которых привезли из псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед голосованием в российские органы власти.
Источник: российский канал "Дождь", Кавказский узел
Детали: Как рассказал корреспонденту телеканала один из "избирателей", он получил паспорт в Матвеево-Курганском сельском поселении когда туда приехал. Мужчина якобы сказал, что очень рад, что у него есть возможность проголосовать на российских выборах.
В то же время по данным журналистов издания "Кавказский узел", 17 сентября российские паспорта получили около 400 жителей оккупированных Россией районов Донбасса. Сразу после этого людей на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.
Главарь ОРДО Денис Пушилин анонсировал, что оккупационные власти организовали 825 автобусных и 12 железнодорожных "рейсов" в Ростовскую область, чтобы жители захваченных украинских территорий с паспортами РФ проголосовали на российских выборах.
Напомним:
- В районы Ростовской области, куда на выборы свезли жителей ОРДЛО, не пустили наблюдателей.
- Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины накануне выборов в Государственную думу России.
- Также сообщалось, что жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации – угрожают штрафами и увольнениями.