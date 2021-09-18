Жителям ОРДЛО, свезенным в Ростовскую область на голосование, раздают паспорта РФ

В Ростовской области гражданам Украины, которых привезли из псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед голосованием в российские органы власти.

Источник: российский канал "Дождь", Кавказский узел

Детали: Как рассказал корреспонденту телеканала один из "избирателей", он получил паспорт в Матвеево-Курганском сельском поселении когда туда приехал. Мужчина якобы сказал, что очень рад, что у него есть возможность проголосовать на российских выборах.

В то же время по данным журналистов издания "Кавказский узел", 17 сентября российские паспорта получили около 400 жителей оккупированных Россией районов Донбасса. Сразу после этого людей на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.

Главарь ОРДО Денис Пушилин анонсировал, что оккупационные власти организовали 825 автобусных и 12 железнодорожных "рейсов" в Ростовскую область, чтобы жители захваченных украинских территорий с паспортами РФ проголосовали на российских выборах.

Напомним: