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В Киеве ввели мораторий на реконструкцию более сотни исторических зданий

Четверг, 2 сентября 2021, 12:11
В Киеве ввели мораторий на реконструкцию более сотни исторических зданий
Усадьба Мурашко в Киеве. Фото mdp.org.ua

Киевсовет ввел мораторий на проведение реконструкции и капитального ремонта 119 объектов культурного наследия столицы XIX-XX века, этот список может дополняться.

Источник: сайт Киевсовета со ссылкой на заместителя мэра – секретаря горсовета Владимира Бондаренко

Прямая речь Бондаренко: "Городская власть приняла важное для города решение, поскольку важно защитить исторические здания на территории города Киева, которым может угрожать уничтожение или повреждение. В течение трех месяцев Департамент культурного наследия КГГА должен утвердить этот список и дополнить при необходимости".

Детали: По словам секретаря Киевсовета, городские власти будут настаивать на включении этих и других объектов в Госреестр недвижимых памятников Украины.

Стоит отметить, что самого перечня зданий на сайте Киевсовета не опубликовали.

Чиновник призвал жителей столицы предоставлять свои предложения в Киевсовет и участвовать в обсуждении этих вопросов.

Бондаренко добавил, что мораторий будет действовать до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов.

А осуществление работ на таких объектах, по его словам, будет возможно только после общественного обсуждения и в порядке, который определит Киевсовет.

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Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Киевнедвижимостьистория
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