Медведчуку продлили домашний арест
Четверг, 2 сентября 2021, 18:04
Подозреваемому в государственной измене куму Путина Виктору Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца.
Источник: заседание суда
Детали: Ходатайство о продлении меры пресечения рассматривали в Печерском районном суде Киева.
Так, судья решила удовлетворить ходатайство прокурора и продлить меру пресечения до 28 октября. Медведчук, как и раньше, должен носить электронный браслет.
Председатель политсовета "Оппозиционного платформы - За жизнь" в очередной раз заявил, что не согласен с решением. Он считает, что таким образом с ним расправляется власть.
Предыстория:
- 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест.
- Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака. По словам одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.
- 20 августа Офис генпрокурора завершил расследование в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей.
Украинская правда