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Медведчуку продлили домашний арест

Четверг, 2 сентября 2021, 18:04
Медведчуку продлили домашний арест
ФОТО: РИА

Подозреваемому в государственной измене куму Путина Виктору Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца.

Источник: заседание суда

Детали: Ходатайство о продлении меры пресечения рассматривали в Печерском районном суде Киева.

Так, судья решила удовлетворить ходатайство прокурора и продлить меру пресечения до 28 октября. Медведчук, как и раньше, должен носить электронный браслет.

Председатель политсовета "Оппозиционного платформы - За жизнь" в очередной раз заявил, что не согласен с решением. Он считает, что таким образом с ним расправляется власть.

Предыстория: 

  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. 
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест.
  • Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака. По словам одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.
  • 20 августа Офис генпрокурора завершил расследование в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей.

Украинская правда

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Темы: Медведчук
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