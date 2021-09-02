Подозреваемому в государственной измене куму Путина Виктору Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца.

Источник: заседание суда

Детали: Ходатайство о продлении меры пресечения рассматривали в Печерском районном суде Киева.

Так, судья решила удовлетворить ходатайство прокурора и продлить меру пресечения до 28 октября. Медведчук, как и раньше, должен носить электронный браслет.

Председатель политсовета "Оппозиционного платформы - За жизнь" в очередной раз заявил, что не согласен с решением. Он считает, что таким образом с ним расправляется власть.

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