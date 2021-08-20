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Прокуратура завершила следствие по делу о госизмене Медведчука и Козака

Пятница, 20 августа 2021, 17:06
Виктор Медведчук. Фото: РИА Новости

Офис генпрокурора завершил расследование в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей.

Источник: сайт Офиса генерального прокурора

Детали: Расследование установило, что двое депутатов помогли власти России незаконно добывать нефть и газ на территории оккупированного ею Крыму.

В частности, они передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая". Оно расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины. По данным ОГП, без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем 38 млрд грн.

Кроме того, при содействии одного из нардепов в Крыму создавался такой себе "правопреемник" зарегистрированного в Украине предприятия, чтобы потом получить на основании уже имеющихся украинских разрешений и готовых технических документов незаконные "разрешения" от государства-агрессора.

Также, по данным следствия, Медведчук и Козак по указаниям российской власти собирали и передавали РФ информацию о местах дислокации воинских формирований и их боевой подготовки, содействовали в привлечении украинцев "к реализации мероприятий в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве".

Речь идет о передаче конфиденциальной информации об одной из военных частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого проекта "Луч". Он должен был способствовать формированию в Украине необходимого для РФ общественного мнения, принятию выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений, разрушать самостоятельность государственной власти и независимость в международных отношениях.

"По сути они оказывали иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Это ничто иное как государственная измена", - подчеркивается в сообщении.

Материалы производства открыли адвокатам Медведчука, который находится под домашним арестом. Материалы по Козаку выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены.

После ознакомления защиты со всем доказательным массивом дело пойдет в суд.

Офис генпрокурора ожидает, что это будет "непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой".

Предыстория: 

  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
  • В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.
  • Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн. 
  • Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака. По словам одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.

Темы: МедведчуккриминалКрымОфис генпрокурора
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