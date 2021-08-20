Прокуратура завершила следствие по делу о госизмене Медведчука и Козака

Офис генпрокурора завершил расследование в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей.

Источник: сайт Офиса генерального прокурора

Детали: Расследование установило, что двое депутатов помогли власти России незаконно добывать нефть и газ на территории оккупированного ею Крыму.

В частности, они передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая". Оно расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины. По данным ОГП, без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем 38 млрд грн.

Кроме того, при содействии одного из нардепов в Крыму создавался такой себе "правопреемник" зарегистрированного в Украине предприятия, чтобы потом получить на основании уже имеющихся украинских разрешений и готовых технических документов незаконные "разрешения" от государства-агрессора.

Также, по данным следствия, Медведчук и Козак по указаниям российской власти собирали и передавали РФ информацию о местах дислокации воинских формирований и их боевой подготовки, содействовали в привлечении украинцев "к реализации мероприятий в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве".

Речь идет о передаче конфиденциальной информации об одной из военных частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого проекта "Луч". Он должен был способствовать формированию в Украине необходимого для РФ общественного мнения, принятию выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений, разрушать самостоятельность государственной власти и независимость в международных отношениях.

"По сути они оказывали иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Это ничто иное как государственная измена", - подчеркивается в сообщении.

Материалы производства открыли адвокатам Медведчука, который находится под домашним арестом. Материалы по Козаку выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены.

После ознакомления защиты со всем доказательным массивом дело пойдет в суд.

Офис генпрокурора ожидает, что это будет "непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой".

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