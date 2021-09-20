Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков: За "некоторые отставки" в Раде предлагают по "50-100 тысяч"

Понедельник, 20 сентября 2021, 12:36
Фото ВР

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о слухах, что нардепам предлагают "по 50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок" во власти, и попросил антикоррупционные органы проверить эту информацию.

Источник: Разумков во время заседания согласительного совета 20 сентября, которое он ведет дистанционно в связи з заболеванием COVID-19

Прямая речь Разумкова: "Мы сегодня видим много слухов, много сплетен, много информации в СМИ, существуют какие-то разговоры – кто-то кому-то предлагает 50-70-100 тысяч (Разумков не уточнил, в какой валюте эти суммы – ред.) за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, и кто ведет такие переговоры, но это точно отрицательно влияет на деятельность и на имидж ВР".

Детали: Он подчеркнул, что "на фоне всего остального, что иногда происходит с нашими коллегами", такая информация точно депутатам не добавляет баллов.

Разумков также добавил, что он лично "почти убежден, что это не соответствует действительности", но просит антикоррупционные органы проверить эту информацию.

Предыстория: 

  • 10 сентября Разумков сообщил, что второй раз за год заразился коронавирусом.
  • В феврале источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.  
  • Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что информацию о якобы желании президента видеть его на посту председателя парламента распространяет тот, кто в ней заинтересован, и что после этого с него сняли некоторые полномочия.
  • Разумков заявил, что процедура по устранению его с должности не запущена, и никто из нардепов не обращался с предложением о его отзыве.

Ирина Балачук, УП
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рададеньгиотставка
powered by lun.ua
Главное сегодня

Тысяча человек умерли от COVID в Украине за 15 дней, в целом уже 55 тысяч

"Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках" – Зеленский в Нью-Йорке

Западные области Украины приблизились к "красному уровню" – Ляшко

Монобольшинство хочет сменить руководителя аппарата ВРУ

Новости 20 сентября: стрельба в Перми, продление карантина

"Слуги" решили, кого предложить на пост главы правоохранительного комитета

Все новости...
Разумков Дмитрий
Стефанчук предлагает принять закон, чтобы разрешить проводить Раду онлайн
Разумков о переходе с кириллицы на латиницу: Плохая идея
Разумков объясняет: ограничений для рассмотрения законопроекта о деолигархизацию нет
Последние новости
11:35
таблицаУровень заболеваемости COVID-19 не превышен только в 2 областях
11:27
Курс валют на 21 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:26
В Киеве скачек госпитализаций больных COVID-19
11:24
Обстреливал ВСУ, а потом приехал искать работу: в Украине поймали боевика
11:23
"Не оставим без внимания": России не по нраву позиция Турции о "выборах" в Крыму
11:11
Литва построила уже 30 км забора из колючей проволоки на границе с Беларусью
10:54
COVAX: Украина получила еще 159 тысяч вакцин CoronaVac
10:51
Аудиторы насчитали нарушений в лесхозах на 250 миллионов
10:43
Россиянин "пожертвовал" $25 тысяч на кампанию Трампа – два политтехнолога под подозрением
10:34
Суд ЕС обязал Польшу платить 500 тысяч евро ежедневно по делу о шахте на границе с Чехией
Все новости...