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Разумков: За "некоторые отставки" в Раде предлагают по "50-100 тысяч"

Понедельник, 20 сентября 2021, 12:36
Разумков: За некоторые отставки в Раде предлагают по 50-100 тысяч
Фото ВР

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о слухах, что нардепам предлагают "по 50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок" во власти, и попросил антикоррупционные органы проверить эту информацию.

Источник: Разумков во время заседания согласительного совета 20 сентября, которое он ведет дистанционно в связи з заболеванием COVID-19

Прямая речь Разумкова: "Мы сегодня видим много слухов, много сплетен, много информации в СМИ, существуют какие-то разговоры – кто-то кому-то предлагает 50-70-100 тысяч (Разумков не уточнил, в какой валюте эти суммы – ред.) за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, и кто ведет такие переговоры, но это точно отрицательно влияет на деятельность и на имидж ВР".

Детали: Он подчеркнул, что "на фоне всего остального, что иногда происходит с нашими коллегами", такая информация точно депутатам не добавляет баллов.

Разумков также добавил, что он лично "почти убежден, что это не соответствует действительности", но просит антикоррупционные органы проверить эту информацию.

Предыстория: 

  • 10 сентября Разумков сообщил, что второй раз за год заразился коронавирусом.
  • В феврале источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.  
  • Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что информацию о якобы желании президента видеть его на посту председателя парламента распространяет тот, кто в ней заинтересован, и что после этого с него сняли некоторые полномочия.
  • Разумков заявил, что процедура по устранению его с должности не запущена, и никто из нардепов не обращался с предложением о его отзыве.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рададеньгиотставка
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