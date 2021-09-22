Зеленский и Эрдоган обсудили освобождение крымских политзаключенных и соглашение о ЗСТ
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой обсудили помощь в освобождении задержанных оккупантами крымских активистов.
Источник: Укринформ
Детали: Переговоры президентов прошли в Постоянном представительстве Турецкой Республики при ООН.
По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, стороны обсудили гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму и то, "каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар".
Президенты также коснулись ряда экономических вопросов, подчеркнули необходимость завершения подготовки и подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.
В этом контексте для Украины актуальным остается вопрос поставок сжиженного газа с Ближнего Востока при содействии Турции.
Кроме того, на переговорах Зеленского и Эрдогана поднимались вопросы военного сотрудничества, в частности в военно-морской сфере.
Что предшествовало:Сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом может передать ему список удерживаемых Кремлем граждан, в частности крымских татар, для того, чтобы он помог их освобождению.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский прибыл в США, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одним из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбассе и Крыме.
- Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
- Зеленский провел встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также с новоизбранным председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом.