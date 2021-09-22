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Венедиктова об обстреле машины Шефира: Брошен вызов системе

Среда, 22 сентября 2021, 11:59
Венедиктова об обстреле машины Шефира: Брошен вызов системе
Фото с Facebook Венедиктовой

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.

Источник: пост Венедиктовой в Facebook

Прямая речь генпрокурора: "Сегодня брошен вызов правоохранительной системе – утром в Киевской области по дороге между с. Лесники и с. Ходосивка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины".

Детали: По словам Венедиктоваой, намерения у злоумышленников были серьезные – по предварительным данным, неустановленные лица из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов.

В результате этого водитель получил ранения, его госпитализировали.

По данному факту начали уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Другие подробности и комментарии Венедиктова обещала предоставить позже – после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации.

Она призвала не "не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками" и заверила, что "правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания".

Предыстория: 

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.

Украинская правда

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Темы: ВенедиктоваОфис президентанападение
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