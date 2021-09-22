Венедиктова об обстреле машины Шефира: Брошен вызов системе

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.

Источник: пост Венедиктовой в Facebook

Прямая речь генпрокурора: "Сегодня брошен вызов правоохранительной системе – утром в Киевской области по дороге между с. Лесники и с. Ходосивка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины".

Детали: По словам Венедиктоваой, намерения у злоумышленников были серьезные – по предварительным данным, неустановленные лица из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов.

В результате этого водитель получил ранения, его госпитализировали.

По данному факту начали уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Другие подробности и комментарии Венедиктова обещала предоставить позже – после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации.

Она призвала не "не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками" и заверила, что "правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания".

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