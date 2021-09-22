Венедиктова об обстреле машины Шефира: Брошен вызов системе
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.
Источник: пост Венедиктовой в Facebook
Прямая речь генпрокурора: "Сегодня брошен вызов правоохранительной системе – утром в Киевской области по дороге между с. Лесники и с. Ходосивка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины".
Детали: По словам Венедиктоваой, намерения у злоумышленников были серьезные – по предварительным данным, неустановленные лица из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов.
В результате этого водитель получил ранения, его госпитализировали.
По данному факту начали уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).
Другие подробности и комментарии Венедиктова обещала предоставить позже – после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации.
Она призвала не "не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками" и заверила, что "правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания".
Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
- Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.