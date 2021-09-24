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Партия Путина и коммунисты заняли 85% Думы: в РФ огласили результаты выборов

Пятница, 24 сентября 2021, 14:26
Лидеры «Единой России» Владимир Путин и КПРФ Геннадий Зюганов (Фото: ТАСС)

Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов депутатов Госдумы. "Единая Россия" и Компартия РФ получили 381 мандат из 450.

Источник: "Новая газета" и "Медуза" со ссылкой на заседание ЦИК

Детали: Путинские единороссы, в частности, заняли 324 мест в парламенте. Это на 19 мандатов меньше, чем в прошлом созыве, но конституционное большинство партия сохранила.

Официальные итоги выборов в Госдуму VIII созыва:

"Единая Россия" —  324 мандата;

КПРФ — 57 мандатов;

"Справедливая Россия - за правду" — 27 мандатов;

ЛДПР Жириновского — 21 мандат;

"Новые люди" — 13 мандатов;

"Родина", "Партия роста", "Гражданская платформа" — по одному мандату;

Самовыдвиженцы — пять мандатов.

Финальная явка объявлена 51,72%.

По сравнению с выборами 2016 года, КПРФ и "Справедливая Россия" увеличили размер своих фракций, ЛДПР и "Единая Россия" — уменьшили.

 

Жалобы оппозиционных кандидатов отклонили. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев выступил с докладом и заявил, что голоса, поданные в ходе онлайн-голосования, были отражены "абсолютно корректно".

Предыстория: 21 сентября российская ЦИК объявила, что на выборах в Госдуму "Единая Россия" после обработки 100% протоколов набирает 49,82% голосов, а КПРФ - 18,93%.

По словам лидера российской оппозиции Алексея Навального, единороссы тотально фальсифицировали результаты выборов, на самом же деле разгромно их проиграли.

Украина и Германия признали эти выборы недействительными из-за привлечения к голосованию украинцев, проживающих на оккупированных Россией территориях.

Темы: РосcиявиборыГосдумаПутинпартии


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