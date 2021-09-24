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Партія Путіна і комуністи захопили 85% Думи: в РФ оголосили результати виборів

П'ятниця, 24 вересня 2021, 14:26
Лідери «Єдиної Росії» Володимир Путін і КПРФ Геннадій Зюганов (Фото: ТАСС)

Центральна виборча комісія Росії затвердила результати виборів депутатів Держдуми. "Єдина Росія" і Компартія РФ отримали 381 мандат з 450.

Джерело: "Новая газета" і "Медуза" з посиланням на засідання ЦВК

Деталі: Путінські єдинороси, зокрема, зайняли 324 місць в парламенті. Це на 19 мандатів менше, ніж в минулому скликанні, але конституційну більшість партія зберегла.

Офіційні підсумки виборів в Держдуму VIII скликання:

"Єдина Росія" - 324 мандати;

КПРФ - 57 мандатів;

"Справедлива Росія - за правду" - 27 мандатів;

ЛДПР Жириновського - 21 мандат;

"Нові люди" - 13 мандатів;

"Родіна", "Партія зростання", "Громадянська платформа" - по одному мандату;

Самовисуванці - п'ять мандатів.

Фінальна явка оголошена 51,72%.

У порівнянні з виборами 2016 року, КПРФ і "Справедлива Росія" збільшили розмір своїх фракцій, ЛДПР і "Єдина Росія" - зменшили.

 

Скарги опозиційних кандидатів відхилили. Заступник голови ЦВК Микола Булаев виступив з доповіддю і заявив, що голоси, подані в ході онлайн-голосування, були відображені "абсолютно коректно".

Передісторія: 21 вересня російська ЦВК оголосила, що на виборах до Держдуми "Єдина Росія" після обробки 100% протоколів набирає 49,82% голосів, а КПРФ - 18,93%.

За словами лідера російської опозиції Олексія Навального, єдинороси тотально фальсифікували результати виборів,  насправді ж розгромно їх програли.

Україна і Німеччина визнали ці вибори недійсними через залучення до голосування українців, які мешкають на окупованих Росією територіях.

Теми: РосіявибориДерждумаПутінпартії


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