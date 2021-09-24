Зеленский усилил кортеж, полиция переходит на особый режим работы
Президент Владимир Зеленский после нападения на своего первого помощника Сергея Шефира усилил свою охрану - увеличен кортеж с сигнальными маячками движется на большой скорости. Между тем полиция с 25 сентября переходит на усиленный режим работы.
Источник: "Украинская правда", источники УП в правоохранительных органах
Детали: Корреспондент УП заметил обновленный кортеж президента Зеленского. Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин.
Кортеж видели на Обуховской трассе, он двигался в сторону государственных дач около 21 часа
Между тем УП получила документ, согласно которому глава Нацполиции Игорь Клименко предписывает с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации ".
Согласно этому приказу, полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и 6 дней в неделю.
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Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на Шефира, но обещал "сильный ответ".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак покушение на Шефира назвал "вызовом президенту".