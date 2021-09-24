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Зеленский усилил кортеж, полиция переходит на особый режим работы

Пятница, 24 сентября 2021, 23:23

Президент Владимир Зеленский после нападения на своего первого помощника Сергея Шефира усилил свою охрану - увеличен кортеж с сигнальными маячками движется на большой скорости. Между тем полиция с 25 сентября переходит на усиленный режим работы.

Источник: "Украинская правда", источники УП в правоохранительных органах

Детали: Корреспондент УП заметил обновленный кортеж президента Зеленского. Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин.

Кортеж видели на Обуховской трассе, он двигался в сторону государственных дач около 21 часа

Между тем УП получила документ, согласно которому глава Нацполиции Игорь Клименко предписывает с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации ".

Согласно этому приказу, полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и 6 дней в неделю.

 

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория:

Михаил Ткач, Роман Петренко, УП
Темы: Зеленский


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