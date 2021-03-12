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Дело о взятке: отстраненный заместитель Кличко вернулся к работе

Пятница, 12 марта 2021, 08:19
Дело о взятке: отстраненный заместитель Кличко вернулся к работе
Фото с Facebook Поворозника

Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник, который около года был отстранен от должности в связи с расследованием производства о взяточничестве, вернулся к исполнению своих обязанностей.

Источник: Поворозник в Facebook

Прямая речь: "Друзья! Возвращаюсь... Почти год без полноценной работы. Но это тоже опыт, который многому научил и оставил рядом только настоящих и верных друзей".

Детали: Поворозник отметил, что перед ним много вызовов – "и пандемия, и ее последствия для экономики города, и работа над обновлением инфраструктуры столицы, и многие другие", – и добавил, что готов к работе!

Что было раньше: Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета 11 марта заявил, что намерен вернуть к исполнению обязанностей своего первого заместителя Николая Поворозника, который был отстранен от должности на время расследования производства о взяточничестве.

Предыстория:

  • 14 апреля 2020 года стало известно, что сотрудники СБУ взялись за Николая Поворозника, поскольку подозревают, что он через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.
  • Позже первый заместитель Кличко заявил, что все годы работал честно, а история со взяткой является провокацией.
  • 15 апреля 2020 года в комментарии УП Поворозник отметил, что не собирается уходить с поста в столь ответственный для столицы момент, но уже 17 апреля Кличко заявил, что его заместитель написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.

 

Украинская правда

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Темы: Киевместная власть
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