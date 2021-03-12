Дело о взятке: отстраненный заместитель Кличко вернулся к работе
Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник, который около года был отстранен от должности в связи с расследованием производства о взяточничестве, вернулся к исполнению своих обязанностей.
Источник: Поворозник в Facebook
Прямая речь: "Друзья! Возвращаюсь... Почти год без полноценной работы. Но это тоже опыт, который многому научил и оставил рядом только настоящих и верных друзей".
Детали: Поворозник отметил, что перед ним много вызовов – "и пандемия, и ее последствия для экономики города, и работа над обновлением инфраструктуры столицы, и многие другие", – и добавил, что готов к работе!
Что было раньше: Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета 11 марта заявил, что намерен вернуть к исполнению обязанностей своего первого заместителя Николая Поворозника, который был отстранен от должности на время расследования производства о взяточничестве.
Предыстория:
- 14 апреля 2020 года стало известно, что сотрудники СБУ взялись за Николая Поворозника, поскольку подозревают, что он через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.
- Позже первый заместитель Кличко заявил, что все годы работал честно, а история со взяткой является провокацией.
- 15 апреля 2020 года в комментарии УП Поворозник отметил, что не собирается уходить с поста в столь ответственный для столицы момент, но уже 17 апреля Кличко заявил, что его заместитель написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.