"Пока с подписными листами никто не заходил" – Разумков об отставке
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока подписей за его отставку нардепы не собирают.
Источник: Разумков в интервью УП
Прямая речь: "Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров.
Но все также понимают, что это будет необратимый шаг, даже если сигнальное голосование проводить в чатах.
Тоже надо понимать последствия такого процесса. С чем сегодня это связано? Ну, кто-то это связывает с тем, что я направил закон о деолигархизации на Венецианскую комиссию. Но если мы сейчас посмотрим, то президент это полностью поддерживает, он недавно провел разговор с господином Букиккио.
И только будет подписан этот закон, он направится к Венецианской комиссии уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги.
Я не вижу в этом проблемы, я считаю, что я сделал все правильно. Ко мне обратились все оппозиционные фракции, уполномоченный по правам человека.
Хорошо, что сейчас президент поддерживает инициативу по разработке вышеупомянутого в дальнейшем закона Венецианской комиссией".
Предыстория:
- Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что не планирует сейчас уходить в отставку, однако допускает, что у нардепов есть возможность его уволить 226 голосами.
- На фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".
- Разумков сообщил, что его не пригласили на запланированные сборы парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце.