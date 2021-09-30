"Пока с подписными листами никто не заходил" – Разумков об отставке

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока подписей за его отставку нардепы не собирают.

Источник: Разумков в интервью УП

Прямая речь: "Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров.

Но все также понимают, что это будет необратимый шаг, даже если сигнальное голосование проводить в чатах.

Тоже надо понимать последствия такого процесса. С чем сегодня это связано? Ну, кто-то это связывает с тем, что я направил закон о деолигархизации на Венецианскую комиссию. Но если мы сейчас посмотрим, то президент это полностью поддерживает, он недавно провел разговор с господином Букиккио.

И только будет подписан этот закон, он направится к Венецианской комиссии уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги.

Я не вижу в этом проблемы, я считаю, что я сделал все правильно. Ко мне обратились все оппозиционные фракции, уполномоченный по правам человека.

Хорошо, что сейчас президент поддерживает инициативу по разработке вышеупомянутого в дальнейшем закона Венецианской комиссией".

Предыстория: