"Поки що з підписними листами ніхто не заходив" – Разумков про відставку

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наразі підписів за його відставку нардепи не збирають.

Джерело: Разумков в інтерв’ю УП

Пряма мова: "Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж чудово знаєте, що про це говорять років так зо півтора. Тим більше, це дійсно відбувається у формі якихось кулуарних розмов.

Але ж всі також розуміють, що це буде безповоротний крок, навіть якщо сигнальне голосування проводити у чатах.

Теж треба розуміти наслідки такого процесу. З чим сьогодні це пов’язано? Ну, хтось це пов’язує з тим, що я направив закон про деолігархізацію на Венеційську комісію. Але якщо ми зараз подивимося, то президент це повністю підтримує, він нещодавно провів розмову з паном Букіккіо.

І тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеційської комісії вже в другому читанні. Хоча це буде прецедентом, тому що до цього всі законопроекти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть казати колеги.

Я не бачу в цьому проблеми, я вважаю, що я зробив усе правильно. До мене звернулися усі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини.

Добре, що зараз президент підтримує ініціативу щодо опрацювання вищезазначеного в подальшому закону Венеційською комісією".

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