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"Поки що з підписними листами ніхто не заходив" – Разумков про відставку

Четвер, 30 вересня 2021, 06:59
Дмитро Разумков, фото: Назарій Мазилюк

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наразі підписів за його відставку нардепи не збирають.

Джерело: Разумков в інтерв’ю УП

Пряма мова: "Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж чудово знаєте, що про це говорять років так зо півтора. Тим більше, це дійсно відбувається у формі якихось кулуарних розмов.

Але ж всі також розуміють, що це буде безповоротний крок, навіть якщо сигнальне голосування проводити у чатах.

Теж треба розуміти наслідки такого процесу. З чим сьогодні це пов’язано? Ну, хтось це пов’язує з тим, що я направив закон про деолігархізацію на Венеційську комісію. Але якщо ми зараз подивимося, то президент це повністю підтримує, він нещодавно провів розмову з паном Букіккіо.

І тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеційської комісії вже в другому читанні. Хоча це буде прецедентом, тому що до цього всі законопроекти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть казати колеги.

Я не бачу в цьому проблеми, я вважаю, що я зробив усе правильно. До мене звернулися усі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини.

Добре, що зараз президент підтримує ініціативу щодо опрацювання вищезазначеного в подальшому закону Венеційською комісією".

Передісторія:

  • Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що не планує зараз іти у відставку, проте допускає, що у нардепів є можливість його звільнити 226 голосами.
  • На тлі чуток про можливу відставку Дмитра Разумкова 20 вересня внутрішній конфлікт "Слуги народу" вийшов у публічну площину з обговоренням порядку денного на погоджувальній раді парламенту.
  • Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".
  • Разом із тим Корнієнко заявив, що "Слуга народу" зараз не ініціює відкликання Разумкова з посади.

Українська правда
Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро


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