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Видео полиции свидетельствует, что за рулем был Трухин – СМИ

Вторник, 7 сентября 2021, 14:56
Видео полиции свидетельствует, что за рулем был Трухин – СМИ
Фото с Facebook Трухина

Нацполиция располагает записью поведения депутата Александра Трухина, которая однозначно свидетельствует о том, что за рулем машины в момент ДТП был непосредственно "слуга народа".

Источник: DT.UA со ссылкой на источники в МВД

Детали: Сообщается, что Трухин был в гостях у губернатора Полтавской области, и на обратном пути сел за руль в очень праздничном настроении, сместив водителя, именно на Бориспольской трассе.

Кроме того, по словам источников издания, депутат вел себя весьма агрессивно с полицейскими, прибывшим на место аварии.

Издание отмечает, что появление этой записи в деле, переданном в ГБР, зависит от президента Владимира Зеленского, который "пристально патронирует это расследование".

Что было раньше: 7 сентября член депутатской фракции "Слуга народа" Александр Трухин заявил, что не был пьян, когда случилось одиозное ДТП 23 августа, и уверял, что ни его помощники не имеют отношения к ситуации с удалением новостей из изданий.

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Предыстория:

  • По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившим, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
  • Впоследствии около 30 медиа почистили сообщения об этой аварии, в которой пострадали 6 человек.
  • В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "скрыть".
  • Трухин неделю не комментировал ДТП, только 1 сентября признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, действительно ли он был за рулем, а также заявил, что ни один из водителей не был пьяным.
  • Фракция "Слуги народа" тоже не комментировала ДТП. 6 сентября ее глава Давид Арахамия заявил, что любая реакция фракции на аварию может расцениваться как вмешательство или давление на расследование, поэтому коллеги Трухина ждут заключения экспертиз, кто именно был за рулем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаполицияДТП
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