Видео полиции свидетельствует, что за рулем был Трухин – СМИ

Нацполиция располагает записью поведения депутата Александра Трухина, которая однозначно свидетельствует о том, что за рулем машины в момент ДТП был непосредственно "слуга народа".

Источник: DT.UA со ссылкой на источники в МВД

Детали: Сообщается, что Трухин был в гостях у губернатора Полтавской области, и на обратном пути сел за руль в очень праздничном настроении, сместив водителя, именно на Бориспольской трассе.

Кроме того, по словам источников издания, депутат вел себя весьма агрессивно с полицейскими, прибывшим на место аварии.

Издание отмечает, что появление этой записи в деле, переданном в ГБР, зависит от президента Владимира Зеленского, который "пристально патронирует это расследование".

Что было раньше: 7 сентября член депутатской фракции "Слуга народа" Александр Трухин заявил, что не был пьян, когда случилось одиозное ДТП 23 августа, и уверял, что ни его помощники не имеют отношения к ситуации с удалением новостей из изданий.

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