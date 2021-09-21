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Оппозиция против замены Разумкова: "Он не полностью ручной"

Вторник, 21 сентября 2021, 15:11
Оппозиция против замены Разумкова: Он не полностью ручной
Дмитрий Разумков, фото пресс-службы ВР

Оппозиционные фракции не поддерживают идею о замене главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, критически к ней относятся и в "Европейской солидарности", и в "Голосе", и в "Батькивщине", и в "Оппозиционной платформе – За жизнь".  

Источник: "Интерфакс-Украина" из кулуаров парламента 

Детали: Сопредседатель фракции ЕС Ирина Геращенко считает, что раз Разумков возглавлял избирательный список партии "Слуга народа", то он несет ответственность вместе с президентом Владимиром Зеленским за "весь балаган" в парламенте.

"Но надо отдать должное: он пытается отстоять хотя бы минимальную независимость парламента", – отметила она.

"Мы были единственной фракцией, которая не голосовала за его назначение, я боюсь, что мы будем единственной фракцией, которая не будет голосовать за его увольнение", – заявила Геращенко.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк также сообщил, что его команда отставку Разумкова не поддерживает: "Точно не будем поддерживать... Мы за него голосовали. Он выполняет свою задачу... И это очень хорошо, что он работает по регламенту".

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко также заявил:  "Мы не поддерживаем замену спикера". 

"Я считаю, что спикер занимает абсолютно государственную позицию, потому что он с уважением относится и к своей провластной фракции, и к оппозиции, даёт возможность высказаться, он придерживается регламента. Единственная причина, почему его хотят заменить, – потому что он не полностью ручной и не выполняет все прихоти Офиса президента", – сказал Бойко.

Он подчеркнул, что Украина является парламентско-президентской республикой и Верховная Рада не должна быть филиалом Офиса президента.

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев считает, что "хоть в политике можно пойти на любую подлость, но на такую – вряд ли решатся" в монобольшинстве.

По словам Соболева, если первый номер избирательного списка президентской партии "станет очередной жертвой этого режима, о которую вытерли ноги, то это будет характеризовать "Слуг народа" и кому они служат".

Соболев подчеркнул, что спикер должен соблюдать Регламент.

"Ключевая проверка будет буквально в ближайшие дни, когда решат рассматривать законопроект №5600 (об изменениях в Налоговый кодекс и законы относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений – ред.)… когда начнут рассматривать закон об олигархах (№5599 – ред.). Вот тогда мы и посмотрим, соблюдается Регламент или нет", – отметил он. 

"Все попытки изменить процедуру в обход Регламента станут попытками протянуть законопроект. Чем это закончилось во время ускоренного режима принятия решений, мы очень хорошо помним: сейчас мы вынуждены исправлять уже сотни тех ошибок, которые приводят к страшным ситуациям и в экономике, и в социальной политике, и в целом в работе парламента", – добавил Соболев.

Предыстория:

  • На фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента. 
  • "Антиолигархический" пакет из законопроектов №5599 и №5600 внесли в повестку дня по требованию фракции "Слуга народа", хотя Разумков считал, что они не готовы к рассмотрению.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что деолигархический законопроект во втором чтении поддержат более 230 народных депутатов.
  • Фракция "Слуга народа" также решила инициировать назначение главы аппарата Верховной Рады.
  • Заместитель главы фракции СН Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" сейчас не инициирует отзыв Разумкова с должности. А на слова спикера о том, что нардепам предлагают "по 50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок", сказал: "Мне не предлагали, я не предлагал, дальше – это из сферы работы антикоррупционных органов".

Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаСлуга народаоппозицияолигархи
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