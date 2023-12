Протесты в Черногории: люди против интронизации митрополита Сербской церкви

Несколько тысяч протестующих в субботу использовали шины, камни и транспортные средства, чтобы перекрыть дороги, ведущие в город Цетинье на юго-западе Черногории, пытаясь остановить проведение Сербской православной церковью церемонии интронизации своего нового митрополита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Черногория вышла из своего союза с Сербией в 2006 году, но ее церковь не получила автономии и осталась под православной церковью, что сделало ее символом определенного влияния Сербии.

Противники интронизации Йоаникия II на высшую духовную должность, известную как митрополит Черногории и архиепископ Цетинье, в субботу протолкались через полицейские баррикады, взяв под контроль дороги, ведущие в город.

