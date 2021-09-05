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Протесты в Черногории: люди против интронизации митрополита Сербской церкви

Воскресенье, 5 сентября 2021, 10:43
Фото из Твиттер @DecaniMonastery

Несколько тысяч протестующих в субботу использовали шины, камни и транспортные средства, чтобы перекрыть дороги, ведущие в город Цетинье на юго-западе Черногории, пытаясь остановить проведение Сербской православной церковью церемонии интронизации своего нового митрополита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Черногория вышла из своего союза с Сербией в 2006 году, но ее церковь не получила автономии и осталась под православной церковью, что сделало ее символом определенного влияния Сербии.

Противники интронизации Йоаникия II на высшую духовную должность, известную как митрополит Черногории и архиепископ Цетинье, в субботу протолкались через полицейские баррикады, взяв под контроль дороги, ведущие в город.

В одном случае полиция применила слезоточивый газ, но это не смогло разогнать протестующих, которые заявили, что будут держать баррикады всю ночь.

Протестующие также сняли забор, полиция поставила вокруг монастыря в Цетинье, где в воскресенье утром должен проходит интронизация.

"Мы сегодня на баррикадах, потому что нам надоело, что Белград отрицает нашу нацию и говорит нам, какие наши религиозные права. Все религиозные объекты (церкви), построенные в Черногории, принадлежат людям и государству Черногория", - заявила протестующая Анжела Иванович.

В то же время в столице Подгорице тысячи людей собрались, чтобы приветствовать сербского патриарха, прибывшего в субботу днем. Никто из представителей церкви не говорил о возможности переноса даты или места проведения церемонии интронизации.

Темы: ЧерногорияцерковьСербия
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