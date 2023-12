Протести у Чорногорії: люди проти інтронізації митрополита Сербської церкви

Кілька тисяч протестувальників у суботу використовували шини, каміння та транспортні засоби, щоб перекрити дороги, які ведуть до міста Цетіньє на південному заході Чорногорії, намагаючись зупинити проведення Сербською православною церквою церемонії інтронізації свого нового митрополита.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чорногорія вийшла зі свого союзу з Сербією у 2006 році, але її церква не отримала автономії і залишилася під сербською православною церквою, що зробило її символом певного впливу Сербії.

Противники інтронізації Йоанікія II на вищу духовну посаду, відому як митрополит Чорногорії та архієпископ Цетіньє, у суботу проштовхнулися через поліцейські барикади, взявши під контроль дороги, що ведуть до міста.

Protestors from #Montenegro breaking the police barrier in #Cetinje. They are protesting the inauguration of the head of the Serbian Orthodox Church in their country, which they see as an attack on their sovereignty.



🇲🇪 pic.twitter.com/f3IY8wC0lM