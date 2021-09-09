Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Магучих снова сфотографировалась с той же россиянкой, с ними еще одна украинка

Четверг, 9 сентября 2021, 15:02
Магучих снова сфотографировалась с той же россиянкой, с ними еще одна украинка
Фото с Instagram Еleanor Рatterson

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене – на этот раз после этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе. Магучих имеет воинское звание – младший сержант ВСУ, а Ласицкене – звание капитана Вооруженных сил РФ.

Источник: австралийская прыгунья Элинор Паттерсон в Instagram

Детали: Паттерсон опубликовала несколько групповых фото после соревнований.

Снимки сделаны не на подиуме.На одном их них вместе позируют Магучих и Ласицкене. Спортсменки стоят без флагов. Но россиянка обнимает украинку за плечо.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Eleanor Patterson (@eleanorpatterson)

Также на фото с россиянкой стоит еще одна украинка – Ирина Геращенко. Она опубликовала совместное фото в своих сториз.

 

Ласицкене – многолетний лидер прыжков в высоту. Украинки и россиянка много лет в одном спорте. 

Что было раньше: Ласицкене выиграла золото, а Магучих взяла серебро в финале самого престижного коммерческого соревнования в легкой атлетике Бриллиантовой лиги.

Предыстория:

  • Призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.
  • Замминистра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на это и напомнила, что российско-украинская война накладывает определенные ограниченияна спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.
  • В свою очередь украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна встал на защиту Ярославы Магучих, заявив, что "спорт вне политики".
  • Сама Магучих заявила по прибытии в Украину, что фотографированием с российской спортсменкой Марией Ласицкене не высказывала "никакой политической позиции".
  • Позже Маляр заявила, что встретилась с младшей сержанткой ВСУ Магучих и объяснила, что руководитель должен контролировать публичное общение военнослужащих.

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcияспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Украина
Украина уже готовит договора о гарантиях своей безопасности – Зеленский
Путин о вступлении Украины в НАТО: Ничего хорошего, это не повысит безопасность Киева 
Байден: Путин проиграл войну, а Украина будет в НАТО
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: