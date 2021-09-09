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Магучих снова сфотографировалась с той же россиянкой, с ними еще одна украинка

Четверг, 9 сентября 2021, 15:02
Фото с Instagram Еleanor Рatterson

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене – на этот раз после этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе. Магучих имеет воинское звание – младший сержант ВСУ, а Ласицкене – звание капитана Вооруженных сил РФ.

Источник: австралийская прыгунья Элинор Паттерсон в Instagram

Детали: Паттерсон опубликовала несколько групповых фото после соревнований.

Снимки сделаны не на подиуме.На одном их них вместе позируют Магучих и Ласицкене. Спортсменки стоят без флагов. Но россиянка обнимает украинку за плечо.

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Допис, поширений Eleanor Patterson (@eleanorpatterson)

Также на фото с россиянкой стоит еще одна украинка – Ирина Геращенко. Она опубликовала совместное фото в своих сториз.

 

Ласицкене – многолетний лидер прыжков в высоту. Украинки и россиянка много лет в одном спорте. 

Что было раньше: Ласицкене выиграла золото, а Магучих взяла серебро в финале самого престижного коммерческого соревнования в легкой атлетике Бриллиантовой лиги.

Предыстория:

  • Призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.
  • Замминистра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на это и напомнила, что российско-украинская война накладывает определенные ограниченияна спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.
  • В свою очередь украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна встал на защиту Ярославы Магучих, заявив, что "спорт вне политики".
  • Сама Магучих заявила по прибытии в Украину, что фотографированием с российской спортсменкой Марией Ласицкене не высказывала "никакой политической позиции".
  • Позже Маляр заявила, что встретилась с младшей сержанткой ВСУ Магучих и объяснила, что руководитель должен контролировать публичное общение военнослужащих.

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcияспорт
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