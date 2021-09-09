Магучих снова сфотографировалась с той же россиянкой, с ними еще одна украинка

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене – на этот раз после этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе. Магучих имеет воинское звание – младший сержант ВСУ, а Ласицкене – звание капитана Вооруженных сил РФ.

Источник: австралийская прыгунья Элинор Паттерсон в Instagram

Детали: Паттерсон опубликовала несколько групповых фото после соревнований.

Снимки сделаны не на подиуме.На одном их них вместе позируют Магучих и Ласицкене. Спортсменки стоят без флагов. Но россиянка обнимает украинку за плечо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eleanor Patterson (@eleanorpatterson)

Также на фото с россиянкой стоит еще одна украинка – Ирина Геращенко. Она опубликовала совместное фото в своих сториз.

Ласицкене – многолетний лидер прыжков в высоту. Украинки и россиянка много лет в одном спорте.

Что было раньше: Ласицкене выиграла золото, а Магучих взяла серебро в финале самого престижного коммерческого соревнования в легкой атлетике Бриллиантовой лиги.

Предыстория: