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Визит Зеленского, сессии, награждение лучших "слуг" - что ждет нардепов в Трускавце

Вторник, 28 сентября 2021, 15:26
Визит Зеленского, сессии, награждение лучших слуг - что ждет нардепов в Трускавце
Тимофей Милованов на прошлой стратсесии СН в Трускавце. фото УП

Программа выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце предусматривает награждение "лучших депутатов", сессии с силовиками и советником председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: собеседники УП в "Слуге народа"

Детали: Жить "слуги" будут в Трускавце в трех отелях Rixos, "Миротель" и "Лісова пісня".

Проведение большого заседания фракции планируется в день приезда - 1 октября. Тогда же планируется сессия с советником главы ОПУ Тимофеем Миловановым.

2 октября - основной день работы для "слуг". В этот день в Трускавце ждут президента Владимира Зеленского.

С 10:00 до 11:30 должна состояться сессия с участием руководителей силовых ведомств.

После этого до 19:00 работа в группах и презентация наработок, с перерывом на обед и кофе-паузы.

После ужина и свободного времени, в 21:30 начнется церемония награждения лучших депутатов.

Позже начнется гала-ужин, где, как говорят источники УП, глава фракции СН Давид Арахамия отыграет dj-сет.

По данным УП, в воскресенье 3 октября у депутатов предусмотрен только завтрак и возвращение обратно в Киев.

Подробнее с программой выездного заседания фракции "Слуга народа" можно ознакомиться здесь.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский запланировал встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года, – и не только с разговором и "обучением", но и с кадровыми решениями. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что запланирована "многодневная фундаментальная встреча" Зеленского с партией.
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что на собрание парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины, а также представителей Кабинета министров и Офиса президента.
  • 22 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что его не пригласили на собрание фракции в Трускавце. Корниенко ответил, что это рабочее совещание – и его участники в соответствующий срок получат соответствующие приглашения.
  • Летом 2019 года партия "Слуга народа" проводила в Трускавце тренинг для своих будущих народных депутатов.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

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Темы: Слуга народаЗеленский
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