Визит Зеленского, сессии, награждение лучших "слуг" - что ждет нардепов в Трускавце
Программа выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце предусматривает награждение "лучших депутатов", сессии с силовиками и советником председателя Офиса президента Андрея Ермака.
Источник: собеседники УП в "Слуге народа"
Детали: Жить "слуги" будут в Трускавце в трех отелях Rixos, "Миротель" и "Лісова пісня".
Проведение большого заседания фракции планируется в день приезда - 1 октября. Тогда же планируется сессия с советником главы ОПУ Тимофеем Миловановым.
2 октября - основной день работы для "слуг". В этот день в Трускавце ждут президента Владимира Зеленского.
С 10:00 до 11:30 должна состояться сессия с участием руководителей силовых ведомств.
После этого до 19:00 работа в группах и презентация наработок, с перерывом на обед и кофе-паузы.
После ужина и свободного времени, в 21:30 начнется церемония награждения лучших депутатов.
Позже начнется гала-ужин, где, как говорят источники УП, глава фракции СН Давид Арахамия отыграет dj-сет.
По данным УП, в воскресенье 3 октября у депутатов предусмотрен только завтрак и возвращение обратно в Киев.
Подробнее с программой выездного заседания фракции "Слуга народа" можно ознакомиться здесь.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский запланировал встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года, – и не только с разговором и "обучением", но и с кадровыми решениями. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что запланирована "многодневная фундаментальная встреча" Зеленского с партией.
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что на собрание парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины, а также представителей Кабинета министров и Офиса президента.
- 22 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что его не пригласили на собрание фракции в Трускавце. Корниенко ответил, что это рабочее совещание – и его участники в соответствующий срок получат соответствующие приглашения.
- Летом 2019 года партия "Слуга народа" проводила в Трускавце тренинг для своих будущих народных депутатов.