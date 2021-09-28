Визит Зеленского, сессии, награждение лучших "слуг" - что ждет нардепов в Трускавце

Тимофей Милованов на прошлой стратсесии СН в Трускавце. фото УП

Программа выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце предусматривает награждение "лучших депутатов", сессии с силовиками и советником председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: собеседники УП в "Слуге народа"

Детали: Жить "слуги" будут в Трускавце в трех отелях Rixos, "Миротель" и "Лісова пісня".

Проведение большого заседания фракции планируется в день приезда - 1 октября. Тогда же планируется сессия с советником главы ОПУ Тимофеем Миловановым.

2 октября - основной день работы для "слуг". В этот день в Трускавце ждут президента Владимира Зеленского.

С 10:00 до 11:30 должна состояться сессия с участием руководителей силовых ведомств.

После этого до 19:00 работа в группах и презентация наработок, с перерывом на обед и кофе-паузы.

После ужина и свободного времени, в 21:30 начнется церемония награждения лучших депутатов.

Позже начнется гала-ужин, где, как говорят источники УП, глава фракции СН Давид Арахамия отыграет dj-сет.

По данным УП, в воскресенье 3 октября у депутатов предусмотрен только завтрак и возвращение обратно в Киев.

Подробнее с программой выездного заседания фракции "Слуга народа" можно ознакомиться здесь.

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