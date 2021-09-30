Разумков о собрании "слуг" в Трускавце: Просто так, без приглашения, я не езжу
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что не поедет на сборы парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, потому что не получил приглашения.
Источник: Разумков в комментарии журналистам 30 сентября
Прямая речь: "Если мы с вами говорим о Трускавце, то я туда действительно не приглашен. Нет (ответ на вопрос, поедет ли -ред). Просто так, без приглашения, я не езжу".
Детали: Спикер выразил мнение, что инициатива "слуг" отозвать его с должности появилась перед поездкой в Трускавец, потому что там "удобнее собирать голоса".
Что предшествовало: 30 сентября стало известно, что фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. С соответствующим письмом об этом к Разумкову обратился председатель фракции СН Давид Арахамия.
Разумков считает, что эта инициатива является "чьим-то заданием".
В "Слуге народа" намекнули, что во время большого собрания фракции в Трускавце 1-2 октября обсудят отставку Разумкова.
Напомним: Программа выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце предусматривает награждение "лучших депутатов", сессии с силовиками и советником председателя Офиса президента Андрея Ермака.
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