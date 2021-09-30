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Разумков о собрании "слуг" в Трускавце: Просто так, без приглашения, я не езжу

Четверг, 30 сентября 2021, 15:33
Разумков о собрании слуг в Трускавце: Просто так, без приглашения, я не езжу
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что не поедет на сборы парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, потому что не получил приглашения.

Источник: Разумков в комментарии журналистам 30 сентября

Прямая речь: "Если мы с вами говорим о Трускавце, то я туда действительно не приглашен. Нет (ответ на вопрос, поедет ли -ред). Просто так, без приглашения, я не езжу".

Детали: Спикер выразил мнение, что инициатива "слуг" отозвать его с должности появилась перед поездкой в Трускавец, потому что там "удобнее собирать голоса".

Что предшествовало: 30 сентября стало известно, что фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. С соответствующим письмом об этом к Разумкову обратился председатель фракции СН Давид Арахамия.

Разумков считает, что эта инициатива является "чьим-то заданием".

В "Слуге народа" намекнули, что во время большого собрания фракции в Трускавце 1-2 октября обсудят отставку Разумкова.

Напомним: Программа выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце предусматривает награждение "лучших депутатов", сессии с силовиками и советником председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Читайте также интервью спикера парламента "Украинской правде": Дмитрий Разумков В отставку я не собираюсь

Валентина Романенко, УП

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Темы: Разумков ДмитрийСлуга народа
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