"Слуги народа" озвучили, где и когда проведут большой "разбор полетов"

1-2 октября в Трускавце пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", так называемая "большая фракция".

Источник: официальный бот "слуг народа"

Детали: Местом проведения большого собрания с участием президента определен отель "Rixos Prykarpattya". На его территории будет работать Медиацентр.

В Медиацентре запланированы брифинги руководства и представителей партии или фракции, а также приглашенных гостей.

Подробная программа будет известна позже.

Предыстория: