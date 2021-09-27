"Слуги народа" озвучили, где и когда проведут большой "разбор полетов"
Понедельник, 27 сентября 2021, 15:16
1-2 октября в Трускавце пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", так называемая "большая фракция".
Источник: официальный бот "слуг народа"
Детали: Местом проведения большого собрания с участием президента определен отель "Rixos Prykarpattya". На его территории будет работать Медиацентр.
В Медиацентре запланированы брифинги руководства и представителей партии или фракции, а также приглашенных гостей.
Подробная программа будет известна позже.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский запланировал встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года, – и не только с разговором и "обучением", но и с кадровыми решениями. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что запланирована "многодневная фундаментальная встреча" Зеленского с партией.
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что на собрание парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины, а также представителей Кабинета министров и Офиса президента.
- Съезд планировался сначала на 1-3 октября: в пятницу и субботу – основные события, в воскресенье – подведение итогов.
- 22 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что его не пригласили на собрание фракции в Трускавце. Корниенко ответил, что это рабочее совещание – и его участники в соответствующий срок получат соответствующие приглашения.
- Летом 2019 года партия "Слуга народа" проводила в Трускавце тренинг для своих будущих народных депутатов.
Украинская правда