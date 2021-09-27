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"Слуги народа" озвучили, где и когда проведут большой "разбор полетов"

Понедельник, 27 сентября 2021, 15:16
Фото Станислава Груздева, Главком

1-2 октября в Трускавце пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", так называемая "большая фракция".

Источник: официальный бот "слуг народа"

Детали: Местом проведения большого собрания с участием президента определен отель "Rixos Prykarpattya". На его территории будет работать Медиацентр.

В Медиацентре запланированы брифинги руководства и представителей партии или фракции, а также приглашенных гостей.

Подробная программа будет известна позже.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский запланировал встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года, – и не только с разговором и "обучением", но и с кадровыми решениями. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что запланирована "многодневная фундаментальная встреча" Зеленского с партией.
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что на собрание парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины, а также представителей Кабинета министров и Офиса президента.
  • Съезд планировался сначала на 1-3 октября: в пятницу и субботу – основные события, в воскресенье – подведение итогов.
  • 22 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что его не пригласили на собрание фракции в Трускавце. Корниенко ответил, что это рабочее совещание – и его участники в соответствующий срок получат соответствующие приглашения.
  • Летом 2019 года партия "Слуга народа" проводила в Трускавце тренинг для своих будущих народных депутатов.

Украинская правда
Темы: Слуга народаЗеленскийОфис генпрокурораОфис президентаКабинет министров
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