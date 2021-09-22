На встречу "слуг" в Трускавце позовут Венедиктову и Баканова – Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что на собрание их парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, а также представителей Кабмина.

Источник: заявление Корниенко во время брифинга в кулуарах Верховной Рады 22 сентября, которое передает Лига.net

Детали: По его словам, также в Трускавец будут приглашены члены Офиса президента.

Съезд запланирован на следующие выходные - с 1 по 3 октября. Основные события, по его словам, будут во второй половине пятницы и в субботу, а в воскресенье "слуги" подведут итоги.

На совещании фракция планирует подытожить, что "слуги" успели сделать за половину президентского срока Владимира Зеленского, и "наметить" дальнейшие действия: по каким реформам нужно ускориться, а по каким - продолжить обсуждение с общественностью.

Комментируя формат мероприятия, Корниенко сказал, что это будет "рабочий процесс" - заседание фракции. Не исключается секторальная работа - отдельно по направлениям безопасности, экономики, международной политики. В то же время часть времени будет посвящена большому заседанию с участием Кабмина, фракции, и, как надеется Корниенко, президента Зеленского.

Он также сообщил, что не исключается приглашение на съезд спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, но это зависит от состояния его здоровья.

На вопрос журналистов, почему для съезда выбрали именно Трускавец, Корниенко сказал, что только эта локация позволяет компактно расселить такое большое количество людей. По его словам, "слуги" будут сами оплачивать проживание в гостиницах.

Корниенко также сообщил, что после приезда в пятницу все обязательно пройдут ПЦР-тест, за исключением тех, у кого есть COVID-сертификаты.

Что предшествовало: По информации УП, президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.

Представитель фракции сообщила, что в конце следующей недели планируется провести рабочее совещание с участием представителей ветвей власти и президента Владимира Зеленского.

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