"Слуги" в Трускавце оценят работу правительства и каждого из министров
Народные депутаты из фракции "Слуга народа", которые собрались в Трускавце, дадут оценку работе Кабмина и каждого из министров.
Источник: брифинг пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук
Прямая речь: "Депутаты оценят работу правительства и деятельность каждого из министров. Оценка будет происходить онлайн через интерактивную программу, то есть сегодня каждый нардеп будет иметь возможность получить анкету и в этой анкете оценить работу министров".
Детали: Сейчас в Трускавце среди нардепов проводят онлайн-опрос об итогах работы Верховной Рады.
Результаты обещают позже 1 октября.
В планах "слуг" в пятницу презентация премьером Денисом Шмыгалем стратегии развития экономики и социальной сферы.
Тимофей Милованов представит план Трансформации страны. Отмеается, что этот план представил президент Владимир Зеленский во время визита в США.
По словам Палийчук, план трансформации "слуги" будут прорабатываться и 2 октября.
Так, депутаты и чиновники разобьются на 8 групп и будут работать над мерами по выполнению плана трансформации на 2021-2023 гг.