"Слуги" в Трускавце оценят работу правительства и каждого из министров

Народные депутаты из фракции "Слуга народа", которые собрались в Трускавце, дадут оценку работе Кабмина и каждого из министров.

Источник: брифинг пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук

Прямая речь: "Депутаты оценят работу правительства и деятельность каждого из министров. Оценка будет происходить онлайн через интерактивную программу, то есть сегодня каждый нардеп будет иметь возможность получить анкету и в этой анкете оценить работу министров".

Детали: Сейчас в Трускавце среди нардепов проводят онлайн-опрос об итогах работы Верховной Рады.

Результаты обещают позже 1 октября.

В планах "слуг" в пятницу презентация премьером Денисом Шмыгалем стратегии развития экономики и социальной сферы.

Тимофей Милованов представит план Трансформации страны. Отмеается, что этот план представил президент Владимир Зеленский во время визита в США.

По словам Палийчук, план трансформации "слуги" будут прорабатываться и 2 октября.

Так, депутаты и чиновники разобьются на 8 групп и будут работать над мерами по выполнению плана трансформации на 2021-2023 гг.

Предыстория: 1 октября утром народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где на протяжении 1-2 октября должно проходить собрание фракции.

На собрание монобольшинства планировали пригласить генпрокурора Ирину Венедиктову, главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и представителей Кабмина. А главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова не пригласили, ему светит отставка.

Программа выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце предусматривает награждение "лучших депутатов", сессии с силовиками и советником главы Офиса президента Андрея Ермака.