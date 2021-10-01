Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Слуги" в Трускавце оценят работу правительства и каждого из министров

Пятница, 1 октября 2021, 17:13
фото: "Слуга народу"

Народные депутаты из фракции "Слуга народа", которые собрались в Трускавце, дадут оценку работе Кабмина и каждого из министров.

Источник: брифинг пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук

Прямая речь: "Депутаты оценят работу правительства и деятельность каждого из министров. Оценка будет происходить онлайн через интерактивную программу, то есть сегодня каждый нардеп будет иметь возможность получить анкету и в этой анкете оценить работу министров".

Детали: Сейчас в Трускавце среди нардепов проводят онлайн-опрос об итогах работы Верховной Рады.

Результаты обещают позже 1 октября.

В планах "слуг" в пятницу презентация премьером Денисом Шмыгалем стратегии развития экономики и социальной сферы.

Тимофей Милованов представит план Трансформации страны. Отмеается, что этот план представил президент Владимир Зеленский во время визита в США.

По словам Палийчук, план трансформации "слуги" будут прорабатываться и 2 октября.

Так, депутаты и чиновники разобьются на 8 групп и будут работать над мерами по выполнению плана трансформации на 2021-2023 гг.

Украинская правда
Темы: Слуга народаКабинет министров
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Наша политика "наглая" – Зеленский о международной субъектности Украины

"Слуги" определились, когда возьмутся за отставку Разумкова

відеоЛяшко рассказал о монтаже линии по производству украинской covid-вакцины

Зеленский считает, что олигархи стали бояться

Выборы в Грузии: по данным экзитполов, правящая партия лидирует

Харьковскую больницу заполнили зараженные ковидом в первый же день работы

Все новости...
Слуга народа
Журналистов пригласили на смарт-ужин со "слугами" в Трускавце
В Трускавце накануне собрания "слуг" развешивают рекламу программ Зеленского
"Слуги народа" будут бойкотировать шоу Шустера с Разумковым – источники
Последние новости
05:45
На выборах в Грузии проголосовали более 50 процентов избирателей
04:49
Десятки единиц техники оккупанты разместили с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ
04:17
"Слугам по заслугам": в президентской партии нардепам раздали награды
03:27
В России Днепр назвали "столицей телефонного мошенничества"
02:40
Великобритания сократит "красный список" стран до 9 – СМИ
01:33
"Наша политика "наглая" – Зеленский о международной субъектности Украины
00:50
Крупный пожар уничтожил карибский курорт
23:48
Лукашенко пригрозил западу российской армией
22:51
В оккупированном Крыму очередной всплеск коронавируса
22:26
"Слуги" определились, когда возьмутся за отставку Разумкова
Все новости...