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Фигурант скандального ДТП Трухин заявил, что приехал в Трускавец на велосипеде

Пятница, 1 октября 2021, 19:36
ФОТО С FACEBOOK ТРУХИНА

Нардеп "Слуги народа" Александр Трухин, который фигурировал в одиозной ДТП 23 августа, заявил, что приехал на собрание фракции в Трускавец на велосипеде.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Издание обнародовало видео из отеля "Риксос-Прикарпатье" в Трускавце, в котором корреспондентка издания пообщалась с Трухин.

У него спросили, на чем он приехал, и сам был за рулем. Нардеп ответил, что на велосипеде, и сам управлял, а затем ушел.

Корреспонденты "Украинской правды" отмечают, что Трухина не было среди депутатов, которые приехали в Трускавец на поезде.

Предыстория:

  • По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившим, создал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
  • Впоследствии около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
  • В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "спрятать".
  • Трухин неделю не комментировал ДТП, только 1 сентября признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, действительно ли он был за рулем, а также заявил, что ни один из водителей не был пьяным.
  • Фракция "Слуги народа" тоже не комментировала ДТП. 6 сентября ее глава Давид Арахамия заявил, что любая реакция фракции на аварию может расцениваться как вмешательство или давление на расследование, поэтому коллеги Трухина ждут заключения экспертиз, кто именно был за рулем.

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Темы: Слуга народаДТПТрускавец
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