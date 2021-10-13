Кинотеатр "Киев" стоит закрытым, город недополучил 22 миллиона - объявлены подозрения
Директору Департамента коммунальной собственности города Киева, его первому заму и директору коммунального предприятия "Киевкинофильм" сообщено о подозрении в служебной халатности, в результате которой бюджет столицы недополучил средства за аренду более 22 миллионов гривен.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Согласно данным официальных сайтов учреждений, КП "Киевкинофильм" возглавляет Денис Хомич. Директором Департамента коммунальной собственности Киева является Андрей Гудзь, должность его первого заместителя занимает Олег Шмуляр.
Установлено, что в 2019 году первый заместитель начальника Департамента коммунальной собственности Киева и директор КП "Киевкинофильм" заключили с частным обществом трехсторонний договор об аренде помещений кинотеатра "Киев" площадью более 7 тыс. кв м на ул. Большой Васильковской, 19.
Арендная плата, определенная протоколом заседания конкурсной комиссии, составила 2,1 млн гривен без учета НДС за базовый месяц.
Общество заплатило средства в полном объеме в период с июня по ноябрь 2019 год включительно. Однако в дальнейшем арендатор обратился в Департамент коммунальной собственности Киева с просьбой проверить состояние использования здания кинотеатра "Киев".
В связи с этим, директор Департамента образовал комиссию, которая уже на следующий день составила акт о приостановлении исполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и уплаты арендной платы из-за невозможности использования арендатором помещений кинотеатра.
Указанный акт стал основанием для прекращения начисления арендной платы, начиная с декабря 2019 года, и был подписан представителем балансодержателя - директором КП "Киевкинофильм" и руководителем отдела Департамента коммунальной собственности КГГА.
В ходе досудебного расследования установлено, что составление указанного акта не предусмотрено действующим законодательством и порядок разрешения споров в части пригодности объекта аренды к использованию по целевому назначению относится к компетенции суда.
Кроме того, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы помещение кинотеатра "Киев" полностью пригодно в настоящее время для эксплуатации по целевому назначению - организации кинопоказов.
Дословно прокуратура: "Вследствие недобросовестного выполнения вышеупомянутыми лицами своих служебных обязанностей по обеспечению контролю за выполнением условий договора, а также освобождения арендатора от арендной платы способом, не предусмотренным законодательством, территориальной общине города Киева причинен материальный ущерб на сумму более 22 млн грн. в виде недополученных ежемесячных арендных платежей".
Что предшествовало: В ноябре 2019 года директор КП "Киевкинофильм" Денис Хомич заявил, что здание кинотеатра "Киев" сейчас находится в непригодном к использованию по назначению состоянии.
Предыстория:
- Главное управление имуществом КГГА передало целостный имущественный комплекс кинотеатра "Киев" в аренду ООО "Культурный центр Кинотеатр Киев" 4 января 1999 года сроком на 10 лет. Срок его действия завершился 4 января 2019 года. Культурному центру не продлили договор аренды и объявили новый конкурс.
- В апреле 2019 года бизнесмен Борис Фуксман говорил, что сеть кинотеатров Cinema City продолжит расширяться за счет приобретения и обновления старых залов, а также строительства новых залов в торговых центрах. 15 апреля в конкурсе на аренду кинотеатра выиграла сеть "Синема Центр". Предприятие победило с ценой аренды более чем 2 миллиона 100 тысяч гривен.
- Бывшее руководство кинотеатра "Киев" назвало конкурс "незаконным" и отказалось в нем участвовать. После определения победителя конкурса "КЦ Кинотеатр Киев" подал иск в суд против Департамента коммунальной собственности.
- 7 июня в КГГА сообщили, что временно закрыли кинотеатр для инвентаризации и обследования "во избежание незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины города Киева". Свое решение объяснили действиями бывшего арендодателя, который в апреле-мае якобы "препятствовал обследованию помещения".
- В то же время "КЦ Кинотеатр Киев" сообщила о силовом захвате. С тех пор кинотеатр так и не возобновил свою работу.