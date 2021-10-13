Кинотеатр "Киев" стоит закрытым, город недополучил 22 миллиона - объявлены подозрения

Директору Департамента коммунальной собственности города Киева, его первому заму и директору коммунального предприятия "Киевкинофильм" сообщено о подозрении в служебной халатности, в результате которой бюджет столицы недополучил средства за аренду более 22 миллионов гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Согласно данным официальных сайтов учреждений, КП "Киевкинофильм" возглавляет Денис Хомич. Директором Департамента коммунальной собственности Киева является Андрей Гудзь, должность его первого заместителя занимает Олег Шмуляр.

Установлено, что в 2019 году первый заместитель начальника Департамента коммунальной собственности Киева и директор КП "Киевкинофильм" заключили с частным обществом трехсторонний договор об аренде помещений кинотеатра "Киев" площадью более 7 тыс. кв м на ул. Большой Васильковской, 19.

Арендная плата, определенная протоколом заседания конкурсной комиссии, составила 2,1 млн гривен без учета НДС за базовый месяц.

Общество заплатило средства в полном объеме в период с июня по ноябрь 2019 год включительно. Однако в дальнейшем арендатор обратился в Департамент коммунальной собственности Киева с просьбой проверить состояние использования здания кинотеатра "Киев".

В связи с этим, директор Департамента образовал комиссию, которая уже на следующий день составила акт о приостановлении исполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и уплаты арендной платы из-за невозможности использования арендатором помещений кинотеатра.

Указанный акт стал основанием для прекращения начисления арендной платы, начиная с декабря 2019 года, и был подписан представителем балансодержателя - директором КП "Киевкинофильм" и руководителем отдела Департамента коммунальной собственности КГГА.

В ходе досудебного расследования установлено, что составление указанного акта не предусмотрено действующим законодательством и порядок разрешения споров в части пригодности объекта аренды к использованию по целевому назначению относится к компетенции суда.

Кроме того, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы помещение кинотеатра "Киев" полностью пригодно в настоящее время для эксплуатации по целевому назначению - организации кинопоказов.

фото прокуратуры

Дословно прокуратура: "Вследствие недобросовестного выполнения вышеупомянутыми лицами своих служебных обязанностей по обеспечению контролю за выполнением условий договора, а также освобождения арендатора от арендной платы способом, не предусмотренным законодательством, территориальной общине города Киева причинен материальный ущерб на сумму более 22 млн грн. в виде недополученных ежемесячных арендных платежей".

Что предшествовало: В ноябре 2019 года директор КП "Киевкинофильм" Денис Хомич заявил, что здание кинотеатра "Киев" сейчас находится в непригодном к использованию по назначению состоянии.

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