Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Карантин: в "красном" Запорожье вводят ограничения

Суббота, 16 октября 2021, 20:17
Локдаун, фото Getty Images

В Запорожье из-за осложнения эпидемической ситуации с понедельника устанавливают "красный" уровень эпидопасности, поэтому в городе вводят дополнительные карантинные ограничения.

Детали: сообщение Запорожской городской рады

Детали: 16 октября состоялось внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС Запорожья, на нем был утвержден перечень жестких карантинных ограничений, призванных помешать быстрому распространению Covid.

Так, с 18 октября в Запорожье устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности.

В связи с этим запрещается работа общепита, кроме предоставления услуг на вынос или с доставкой.

Также будут закрыты ТРЦ, непродовольственные рынки, развлекательные заведения и магазины, за исключением продуктовых. В то же время будут работать АЗС, аптеки, банковские учреждения, больницы.

Парикмахерским и другим учреждениям по оказанию услуг разрешено принимать посетителей только по предварительной записи.

Полный перечень ограничений и исключений изложен в протоколе заседания местной комиссии ТЭБЧС. Похожие ограничения также вводят во Львове с 18 октября.

Напомним:

  • Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область из 18 октября переходит в "красную" зону.
  • С 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19.

Украинская правда
Темы: локдаунЗапорожьекоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Арахамия потребовал от Грузии освободить Саакашвили

Зеленский заявил, что не занимался отмыванием денег, хотя оффшоры использовал

Медведчука могли бы обменять, если бы он имел гражданство РФ – президент

ОБСЕ приостановила миссию на Донбассе из-за протестов сепаратистов

Данилов объяснил путаницу относительно 108 человек: Не по ошибке, а с ошибками

В Кремле пожаловались, что Путину "очень сложно" говорить с Зеленским

Все новости...
локдаун
Во Львове вводят усиленный карантин
В Крыму зафиксировали максимум заражений Covid, ужесточили карантин
Жена нардепа Тищенко пожалела о своем празднике во время локдауна
Последние новости
02:45
Наводнение в Индии унесло жизни 20 человек
01:40
Миссионерская группа подтвердила похищение на Гаити 16 американцев и канадца
00:43
Посол Франции в Беларуси покинул страну по требованию Минска
23:45
Билла Клинтона выписали из больницы
23:26
"Красная" зона: мэр Одессы просит государственную власть помочь с медиками
22:52
Арахамия потребовал от Грузии освободить Саакашвили
22:17
Пресс-секретарь Зеленского назвал Медведева заведующим политическим кладбищем
21:52
"Слуги" в понедельник поговорят о ротациях в Кабмине
21:12
Зеленский заявил, что не занимался отмыванием денег, хотя оффшоры использовал
20:40
Медведчука могли бы обменять, если бы он имел гражданство РФ – президент
Все новости...