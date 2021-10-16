Карантин: в "красном" Запорожье вводят ограничения

В Запорожье из-за осложнения эпидемической ситуации с понедельника устанавливают "красный" уровень эпидопасности, поэтому в городе вводят дополнительные карантинные ограничения.

Детали: сообщение Запорожской городской рады

Детали: 16 октября состоялось внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС Запорожья, на нем был утвержден перечень жестких карантинных ограничений, призванных помешать быстрому распространению Covid.

Так, с 18 октября в Запорожье устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности.

В связи с этим запрещается работа общепита, кроме предоставления услуг на вынос или с доставкой.

Также будут закрыты ТРЦ, непродовольственные рынки, развлекательные заведения и магазины, за исключением продуктовых. В то же время будут работать АЗС, аптеки, банковские учреждения, больницы.

Парикмахерским и другим учреждениям по оказанию услуг разрешено принимать посетителей только по предварительной записи.

Полный перечень ограничений и исключений изложен в протоколе заседания местной комиссии ТЭБЧС. Похожие ограничения также вводят во Львове с 18 октября.

Напомним: