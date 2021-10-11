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Медведев в статье назвал Крымскую платформу "дебильной", а переговоры бессмысленными

Понедельник, 11 октября 2021, 12:06
Медведев в статье назвал Крымскую платформу дебильной, а переговоры бессмысленными
Дмитрий Медведев, фото партии "Единая Россия"

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", Крымскую платформу – "дебильной", и намекнул, что Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине.  

Источник: статья Медведева, опубликованная в газете "Коммерсант" ("Ъ")

Детали: Как и Владимир Путин, Медведев уверен, что "украинские руководители нынешней генерации – люди абсолютно несамостоятельные", а также что они слабые и "стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы". 

По утверждению Медведева, президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" договариваться не будут.

По словам российского политика, президент Украины вынужден "бесконечно маневрировать между различными силами: радикальными националистами ("нациками", как их принято там называть), мусульманской частью населения, прежде всего татарами, умеренными аполитичными украинцами и русскими, представителями других этносов,— чтобы ему не сломали шею".

Именно поэтому,  уверен Медведев, "появляются ублюдочные документы типа "закона" о коренных народах Украины", а Зеленский "показывает себя большим националистом, чем наиболее радикальные из них".

Прямая речь: "Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии. 

Доморощенные талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в "нормандском формате", а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону. Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. 

А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi. 

Таким "партнерам" в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны.

Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. 

Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных "Крымских платформ", созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. 

Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые".

Почему это важно: Владимир Зеленский давно добивается встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным, но в Кремле отказываются говорить на актуальные для Украины темы (деоккупация Крыма и Донбасса) и диктуют свои (отмена санкций, возвращение дипломатов, возобновление транспортного сообщения и т.д.). Киев на это не реагирует.

Этому предшествовало: В июле президент России и соратник Дмитрия Медведева по партии "Единая Россия" Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках "об историческом единстве россиян и украинцев".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на статью Владимира Путина о братских народах Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

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Путь к деоккупациии: русский перевод решения Крымской платформы

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Темы: МедведевЗеленскийКрымская платформакрымские татары
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